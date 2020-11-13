أستاذ اقتصاديات الصحة: يجب الاهتمام بأعداد وفيات كورونا أكثر من مصابيه

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن رقم مصابي فيروس كورونا الذي وصل لـ52 مليون شخص حول العالم هو أمر طبيعي بسبب كونه فيروسا وبائيا ينتشر بسرعة ولا توجد أعراض في انتشاره، هو رقم متوقع الوصول إليه، ولكن الرقم الأهم الذي يجب الاهتمام به هو أعداد الوفيات.

وأضاف "عنان" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الموجة الثانية ستنجح عدد كبير من الدول في التحكم في نسبة الوفيات والتي لا تعود للفيروس ولكنها تعود لقوة المنظومة الصحية وسرعة علاج مرضى الفيروس فور ظهوره، حيث إن دول الشرق الأوسط هي آخر منطقة تصاب بالفيروس حول العالم، حيث إن العالم مقسم إلى 4 مناطق.

وأضاف أنه وفي أوروبا وصلت عدد الوفيات اليومية لـ50%، ولكن مصر لا تزال في حدود 15%، والنموذج الآسيوي في عدد الوفيات لم يتخطَ الـ20% من نسب الوفيات في الموجة الأولى للجائحة، وأهم السلبيات التي وقعت فيها عدد من الدول هي اقتناع الناس بوجود الفيروس من الأساس، حيث إن هناك عددا كبيرا من المواطنين يعترضون على الإجراءات الاحترازية ولا يلتزمون بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد فيما بينهم، وتظل الدول الآسيوية الأكثر التزاما في التباعد وارتداء الكمامات.

وأكد أنه يجب ضخ أموال أعلى في البحث العلمي وتمويل المشاريع الصحية والبحث العلمي، حيث إن متوسط الإنفاق على الصحة في الشرق الأوسط من الناتج المحلي السنوي ما بين 3 لـ5% فقط، وفي الدول الأوروبية تصل نسب الإنفاق لأكثر من ضعف تلك الأرقام.

وأشار إلى أن مصر تعاقدت على لقاحات تكفي 20 مليون شخص سواء كان ذلك يمثل 20 مليون جرعة إذا كان اللقاح يتم في جرعتين، أو 40 مليون شخص حال تم إعطاء اللقاح كجرعة واحدة، وهو الأمر الكافي: "لو عرفنا نخلي الناس اللي مناعتها ضعيفة تاخد اللقاح معناه أن باقي الناس اللي ماخدتش اللقاح لو جات لهم أعراض عادية للفيروس لا تستلزم المستشفى هيكون المرض شبه البرد أو الإنفلونزا، وبكده تقل عدد الوفيات بسببه".