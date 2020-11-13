"الشباب والرياضة": الوزير بخير.. ويزور أقاربه في الشرقية حاليا

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إنه أجرى اتصالا منذ قليل بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ليطمئن عليه، مؤكدا أن الوزير بحالة صحبة جيدة، وأنه سافر اليوم لزيارة أقاربه بمسقط رأسه بمحافظة الشرقية.

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن الوزير طمأنه على صحته، وعلى الرغم من ذلك سيقوم بعمل فحوصات وتحاليل طبية عند العودة للقاهرة لزيادة الاطمئنان.

وأشار فوزي إلى أن الوزير دائما يلتزم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والطرق الوقائية وأدوات التعقيم، التي أقرتها وزارة الصحة، في كل لقاءاته، وحتى في مكتبه على مدار الساعة واليوم .

وكانت مصادر في وزارة الشباب والرياضة قالت لـ"الوطن"، إن حالة اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر الأول ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي "جيدة"، وأنه في انتظار المسحة الثانية بعد شكوك اصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وكشفت المصادر، لـ"الوطن"، تفاصيل المكالمة التي دارت بين وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ومحمد صلاح اليوم، موضحة أن "صلاح" أخبر الوزير أن حالته الصحية جيدة للغاية، وأنه في انتظار نتيجة المسحة.

وأشارت المصادر إلى إلى أن الوزير حالته الصحية جيدة ولا يعاني من أي شيء الا انه خالط صلاح خلال احتفال اتحاد الكرة لتكريم محمد صلاح الأربعاء الماضي

وكشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان ، عن إعادة أخذ مسحة الاعب محمد صلاح لتأكد من النتيجة فحتي هذه اللحظة لم يتم التاكد من مسحة الاعب .

وتابع المصدر في تصريحات خاصة للوطن أن الاعب حالته مطمئنة ولا داعي لإثارة القلق والسير وراء الشائعات، مؤكدا أن النتيجة لم تظهر بعد لإثارة الخوف والهلع علي الاعب .

وكان اتحاد كرة القدم قال عبر حسابه الشخصي أن المسحة الطبية التي أجريت لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أظهرت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لايعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

وبعد ذلك بدقائق قام الاتحاد بحذف البوست وقال "معامل وزارة الصحة أشار إلى ايجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي اجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا .. ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة"

وتواصل المصدر مع مصدر مطلع بوزارة الصحة والشكان ، وأكد المصدر للوطن إعادة المسحة التي أجريت علي الاعب الدولي محمد صلاح لتأكد من إصابته بفيروس كورونا من عدمه.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة للوطن: أن هناك لاعبين بالإضافة لمحمد صلاح وهم من فريق توجو.