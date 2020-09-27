أشرف صبحي: التنمية الرياضية المستدامة مسألة "أمن قومي" لمصر

شدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أن التنمية الرياضية المستدامة مسألة "أمن قومي" لمصر، لذا يتم العمل وفق استراتيجية مستدامة للتنمية الرياضية في كل المحافظات، تتضمن برامج توعوية لكافة الأعمار وتدريب خاص للمدربين، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد مرارًا أن "الرياضة أمن قومي".

وأضاف "صبحي"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، أن الرئيس السيسي يسوّق بنفسه تلك الفكرة عبر مشاركته في مارثون رياضي وحضوره مؤتمرات الشباب، كما أن وزارة الشباب والرياضة استهلمت أكثر من مبادرة من الرئيس عن الحفاظ على الصحة البدنية للشباب.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة تشاركت في برامج التوعية من آثار السمنة وأمراض السكر وضغط الدم والتي تنشأ عن عدم الاستمرارية في التمارين الرياضية، كما أنه منذ أغسطس 2018 تم إطلاق 286 برنامج تأهيل وتطوير للشباب بمختلف الأعمار، شارك فيه 22 مليون مواطن.