أشرف صبحي: نستهدف توسيع قاعدة ممارسة الرياضة لذوي الهمم

كلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير لذوي الهمم ، بضرورة عقد دورات تثقيفية، لمدربي الفرق المشاركة بـ دوري مراكز الشباب للاعبين الصُم، التي ستنطلق تسخته الرابعة الشهر المقبل، حيث أجرت الوزارة قرعة الأدوارالتمهيدية، صباح اليوم ، بمشاركة 16 فريق من مراكز شباب 16 محافظة من محافظات الوجهين البحري والقبلي .

أهداف الدورة التوعية بأهمية توسيع قاعدة ممارسة الرياضة لذوي الهمم

وتشتمل الدورة التثقيفية على محاضرات في أهداف اقامة المسابقة، وتوصيل هذه الاهداف بأسلوب مبسط للاعبين، والمشاركين في المسابقة، والتوجيه نحو التحلي بالروح الرياضية ، ورفع معنويات ذوي الهمم .

وأكد وزير الشباب والرياضة في تصريحات صحفية ، أن قرعة الدور الـ 16 لدوري مراكز الشباب للاعبين الصم ، ستتم بين 8 فرق هي التي صعدت لدوري الـ 8 في النسخة الثالثة (السابقة ) ، بجانب 8 فرق صعدوا من الدور التمهيدي في النسخة الرابعة ( الحالية) .

وأضاف الوزير أن الدورة التدريبية التثقيفية لمدربي الفرق المشاركة في البطولة ، ستنعقد على هامش منافسات الدور التمهيدي لدوري مراكز شباب الصم.

المدينة الشبابية بأبي قير تستقبل مراسم القرعة

وشهدت المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، مراسم إجراء قرعة الأدوار التمهيدية لمنافسات النسخة الرابعة لدوري مراكز الشباب للصم، والذي تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم)، بمشاركة ١٦ محافظة، هي البحر الأحمر، أسوان، الأقصر، قنا، الوادي الجديد، سوهاج، بني سويف،الفيوم، الجيزة، الغربية، المنوفية، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، القليوبية)، حيث حضر مراسم القرعة الدكتور محمد عبدالستار والدكتور وليد رجب عضوا مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور سامح عفيفي و هدى أبوضيف عضو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة.

وقامت اللجنة المنظمة، بتقسيم الفرق الـ 16 المشاركة في التصفيات إلى ٤ مجموعات ضمت كل مجموعة ٤ فرق، حيث ضمت المجموعة الاولي منتخبات(اسوان، البحر الاحمر، مطروح، بني سويف)، وضمت المجموعة الثانية منتخبات (الإسماعيلية، شمال سيناء، الفيوم، قنا)، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات ( المنوفية، جنوب سيناء، الاقصر، القليوبيه)، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات (الجيزة، الوادي الجديد، سوهاج، الغربية).

وكانت الوزارة قد أعلنت أن إقامة مسابقة دوري مراكز الشباب للاعبين الصم يستهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب من ذوي الهمم، ودمج ذوي الهمم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بين ذوي القدرات والهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب من ذوي القدرات، وزيادة الانتماء بين ذوي القدرات والهمم، واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.