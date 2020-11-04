المجتمعات العمرانية تحذّر أهالي الشروق: هذه العقارات لن يدخل لها مرافق

أرسل جهاز تنمية مدينة الشروق التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنويها للسكان القاطنين في المدينة، بمنع طلاء واجهات العقارات الخارجية بألوان غير المتفق عليها في الترخيص.

وذكر الجهاز في التنويه، أنّه لن يتم توصيل المرافق للمباني التي طلى أصحابها واجهتها بألوان غير المرخصة لها، وهي اللونين الأبيض والبيج.

وجاء في التنويه: "انطلاقًا من حرص جهاز المدينة على الحفاظ على الطابع المعماري المميز لمدينة الشروق وحفاظًا على الذوق العام، ونظرًا لما تلاحظ من استخدام أصحاب قطع الأراضي القائمين بأعمال التشطيبات، ألوان غير المرخص بها لتشطيب واجهات العقارات، ما يضفي عليها مظهر غير حضاري، يهيب الجهاز بأصحاب قطع الأراضي، الالتزام بتشطيب الواجهات بالألوان المرخص بها، وهي (الأبيض والبيج)",

وأوضح الجهاز، أنّه حال تنفيذ ألوان غير المتفق عليها، فلن يتم إدخال المرافق لها، فضلا عن إيقاف التعامل على قطعة الأرض، لحين انتهاء الأعمال طبقًا لتراخيص البناء.

وحمل التنويه، صورًا لنماذج من العقارات المخالفة التي طلى أصحابها واجهاتها بألوان غير المحددة في الترخيص.

وكشف المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن إنشاء أسواق منافذ الخير، وهي أسواق متكاملة للسلع المخفضة للتيسير على المواطنين، ما أدى إلى تخفيضها بنسبة (30%) تقريبا.

وأضاف الغيطي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنّه جار العمل على التوسعة، واستحداث قسم خاص للحوم والدواجن والأسماك بمنافذ الخير، وجرى الانتهاء من تنفيذ 14 سوقا تجاريا لدعم الخدمات والأنشطة المختلفة بالمدينة، وإنهاء استكمال تنفيذ سوقين تجاريين بالحي الثاني والإسكان الاجتماعي على حساب المقاول المسند إليه الأعمال لتقاعسه وإسنادها لمقاول آخر.

وتابع أنّه جار تنفيذ سوق تجاري بمشروع سكن مصر بنسبة تنفيذ 50%، وجار إنشاء مول تجاري بمركز خدمات المدينة 2 وهو الأول من نوعه، والذي ينفذ باستثمارات من جهاز المدينة الرياضي.

وكان المهندس عبدالرءوف الغيطي، أعلن أنّه جار تنفيذ مركز شباب بمنطقة النوادي على مساحة 12 فدانا، ويتكون من ملعب كرة قدم مطابق للاشتراطات بالمدرجات، ملعب ثلاثي وخماسي، (3) حمام سباحة (أوليمبي / غطس/ أطفال)، مبنى متعدد الأغراض، 2 كافيتريا، ومسجد، ونسبة تنفيذ الأعمال من 40% إلى 92%، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتشغيل 2 ملعب ثلاثي، وجار المتابعة لتشغيل الملاعب لدعم النشاط الرياضي في المدينة.