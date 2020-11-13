منى زكي: "لما بعدت عن الشغل كنت بايظة إنسانيا"

قالت الفنانة منى زكي، إن الفنان محمد فراج ممثل موهوب جدا، ويفاجئ المشاهدين، وسعدت بالعمل معه، وحرصت على عدم الاقتراب منه في أثناء العمل، حتى تستطيع أداء مشهد الخوف بشكل جيد، رغم علمها أنه من الشخصيات الطيبة.

وأضافت "زكي"، في لقاء مع برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة، أنها لم يكن لديها أي تردد في العمل بفيلم الصندوق الأسود، موضحة: الأيام التي بعدت فيها عن العمل، كنت بايظة إنسانيا كنت بايظة، وكان واحشني الشغل، ومبعرفش أعمل غيره، وأنا اشتغلت من وأنا عندي 13 سنة، وأنا مراهقة".

وتابعت: "حاولت أشتغل شغل غيره، بس معرفتش ومحستش إن فيه حاجة خاطفاني، وفتحت شركة إنتاج، ومرة خدت كورسات فاشون وكدة".

من جانبه، قال الفنان محمد فراج، إنه من جمهور ومحبي الفنانة منى زكي، وعندما عرض عليه التمثيل معها في فيلم "الصندوق الأسود"، فرح كثيرا، معقبا: "انبسطت بنفسي".

وأضاف "فراج"، في لقاء مع نفس البرنامج: "حسيت إن ربنا بيكافئني بحاجة كويسة، وكنت مبسوط إني اشتغل معاها، وبعدين اتعرض عليا مسلسل للتمثيل معها، وقولت كرم من عند ربنا".

وتابع، أنه استمتع بالعمل معها، وهي تعتبر أكثر ممثلة لديها كم كبير من الاحتراف في العمل، ورغم كونها نجمة فإنها تنغمس داخل العمل، وتصبح "أقل من أي وجه جديد، وبتموت نفسها في الشغل، ومبتشوفش نفسها علينا".

وأكد، أنه شعر بنفس المشاعر عندما مثل مع الفنان أحمد حلمي، في فيلم "1000 مبروك".

وكشف أن السبب وراء إطلاق لحيته، هو أنه يعمل في مسلسل جديد حاليا مع منى زكي، محمد ممدوح، وسيد رجب، مضيفا: "الناس بيسألوني هي الدقن دي بتاعتك ولا أنت لازقها".

من جانبها، مازحت الإعلامية منى الشاذلي ضيفها، وقالت: "دقنك عاملة زي أبو لهب".