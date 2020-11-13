عاجل.. الانتخابات الأمريكية: فوز "بايدن" بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي

أظهرت نتائج الانتخابات الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن الرئيس ترامب فاز بولاية كارولينا الشمالية بينما فاز بايدن في ولاية جورجيا.

وفي السياق نفسه، أفاد مركز إديسون للأبحاث اليوم الجمعة، بأن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن فاز بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي بعد أن حسم السباق الرئاسي لصالحه في ولاية جورجيا، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

وكان "بايدن" تجاوز عتبة الـ270 صوتا المطلوبة للفوز بكرسي الرئاسة يوم السبت الماضي، ويرفض الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب نتيجة الانتخابات حتى الآن، وقدم طعونا قضائية عليها.