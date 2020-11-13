ارتفاع جديد لأسعار الذهب في نهاية التعاملات.. وعيار 24 يسجل 938 جنيها

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا، في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، الموافق 13 نوفمبر، حيث ارتفعت بمقدار 3 جنيهات في الجرام، مقارنة بالأسعار التي وردت خلال التعاملات الصباحية، بعد حالة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض التي شهدتها على مدار الأيام الماضية.

وترصد "الوطن"، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار استقرارا خلال التعاملات الصباحية، بعد ارتفاعها 4 جنيهات في نهاية تعاملات أمس الخميس، الموافق 12 نوفمبر 2020، مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم نفسه.

أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا طفيفا بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، بمقدار 3 جنيهات في الجرام، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 936 و938 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 819 و821 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 702 و704 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و568 جنيها، ليسجل ارتفاعا بمقدار 24 جنيها، مقارنة بالتعاملات الصباحية.

الذهب يصل لأعلى نقطة في تاريخه عالميا ومحليا

وقفزت أسعار الذهب لتسجل أعلى ارتفاع في تاريخها محليا فوصلت إلى أعلى نقطة على الإطلاق في نهاية تعاملات الجمعة 30 يونيو الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبهذا الصعود سجل الذهب أعلى نقطة له منذ 9 سنوات، بسبب وجود تخوفات عالمية من فيروس كورونا، حيث وصلت أسعار الذهب لأعلى نقطة لها على الإطلاق بالسوق المحلية المصرية، وذلك وفقا لما قاله إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، في تصريح صحفي له.

كما شهدت أسعار أعيرة الذهب تراجعا كبيرا في نهاية تعاملات الاثنين الماضي الموافق 9 نوفمبر، ليخسر الجرام 38 جنيها، في بداية الأسبوع، بعد أن كانت شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا بسبب الانتخابات الأمريكية، وما فرضته على السوق المالية من تخوفات حول الاقتصاد العالمي.