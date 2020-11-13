الذهب يرتفع جنيهين في تعاملات الصباح

سجلت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال ارتفاعا بقيمة جنيهين، وسجل الذهب عيار 24 نحو 945 جنيها، مقابل 943 جنيها أمس الخميس، فيما سجل الذهب عيار 21 حوالي 827 جنيها، مقابل 825 جنيها أمس الخميس، وأخيرا سجل الذهب عاير 18، 709 جنيهات مقابل 707 أمس الخميس، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6,618 جنيه.

وأرجع نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية لـ"الوطن"، ارتفاع أسعار الذهب إلى البورصات العالمية، واصفا ما يحدث بـ"الارتباك" الذي يؤثر على المبيعات، كما أنّ الذهب سلعة عالمية حساسة تتأثر بالأحداث العالمية.

وأشار إلى أنّ هذه مرحلة جني الأرباح للمضاربين بالبورصات العالمية، بعد طرح كميات كبيرة منه خلال اليومين الماضيين، متوقعا ارتفاع الذهب خلال الفترة المقبلة نتيجة عمليات شراء المضاربين وطرح كميات أقل في الأسواق.

يذكر أنّ أسعار الذهب تراجعت بشكل حاد خلال الفترة الماضية بعد إعلان شركة "فايزر" بيانات أولية من دراسة كبيرة أظهرت أنّ لقاحها المضاد لـ"كورونا" فعال بنسبة تزيد على 90%، ما دفع أسواق الأسهم لصعود حاد وقوض جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري آمن.