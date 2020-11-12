4 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في نهاية اليوم وعيار 24 يسجل 935 جنيها

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر، ارتفاعا طفيفا مقارنة بالأسعار التي وردت خلال التعاملات الصباحية، بعد حالة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض التي شهدتها على مدار الأيام الماضية.

وترصد "الوطن"، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الذهب بمختلف أعيرته في نهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار تراجعا بمقدار 5 جنيهات في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، الموافق 11 نوفمبر 2020، مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم نفسه.

أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا طفيفا بنهاية تعاملات اليوم الخميس، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 933 و935 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب، عيار 21 بين 816 و818 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 699 و701 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و544 جنيها، ليسجل ارتفاعا بمقدار 24 جنيها، مقارنة بالتعاملات الصباحية.

الذهب يصل لأعلى نقطة في تاريخه عالميا ومحليا

سجلت أسعار الذهب أعلى ارتفاع في تاريخها محليا ليصل إلى أعلى نقطة على الإطلاق، في نهاية تعاملات الجمعة 30 يونيو الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث وصل الذهب لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، لوجود تخوفات عالمية من فيروس كورونا، حيث وصلت أسعار الذهب لأعلى نقطة لها على الإطلاق بالسوق المحلية المصرية، جاء ذلك وفقا لما صرح به إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية.

وسجلت أسعار أعيرة الذهب تراجعا كبيرا في نهاية تعاملات الاثنين الماضي الموافق 9 نوفمبر، ليخسر الجرام 38 جنيها، في بداية الأسبوع، بعد أن كانت شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا بسبب الانتخابات الأمريكية، وما فرضته على السوق المالية من تخوفات حول الاقتصاد العالمي.