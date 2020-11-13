أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2020 في مصر: مستقرة لليوم الثاني

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 نوفمبر وذلك بعد أن ارتفعت 4 جنيهات في التعاملات المسائية أمس، حيث عول الخبراء حالة الارتفاع والانحفاض بأنها قد ترجع لاكتشاف شركة "فايزر" لعلاج فيروس كورونا المستجد الفعال بنسبة تفوق 90% حسب نتائج تجارب أولية.

وكان قد شهد الذهب تراجعًا بمقدار 5 جنيهات في نهاية تعاملات الأربعاء الماضي بالتزامن مع اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب لولاية جديدة جو بايدن.

وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب بمحلات الصاغة على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 933 و935 جنيهًا.

الذهب عيار 21

اختلف سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 816 و818 جنيهًا.

الذهب عيار 18

اختلف سعر الذهب عيار 18 بين 699 و701 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6528 إلى 6544 جنيها.

ارتفاع وانخفاض خلال تعاملات أكتوبر

كما شهدت أسعار الذهب كذلك في أكتوبر الماضي حالة من التذبذب، نتيجة للأنباء عن عودة الموجة الثانية من فيروس كوفيد 19، دون التوصل لعلاج فعال له أو مصل، لذلك يلجأ المستثمرون في أوقات الأزمات للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب.

ولوح الخبراء إلى أن أسعار الذهب في مصر تشهد هذا التذبذب لتأثرها بالعوامل المحلية والعالمية من احداث سياسية واقتصادية ومنها سعر الدولار أمام الجنيه المصري والتغيرات في سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية، والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.

ومن العوامل التي تؤثر على سعر الذهب القرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميا خاصة الولايات المتحدة.

كما أكد الخبراء، إن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا عالميًا يهدد بإبطاء النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة، وإن ثمة حاجة لمزيد من المساعدات الحكومية المركزة.

توقعات بارتفاع سعر الذهب

وكان قد صرح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الاتجاه الصعودي هو المسيطر على أسعار الذهب عالميا خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن التقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم، وحالة القلق من الموجة الثانية لفيروس كورونا، أسهمت في لجوء العديد من المستثمرين إلي الذهب، وعززت الطلب على المعدن الأصفر تحوطا ضد أي مخاطر مستقبلية وتراجع في أسعار الدولار عالميا.

وأكد نجيب لـ"الوطن" أن الوقت الحالي مناسب لأصحاب المدخرات في مصر لاستثمار جزء من أموالهم في الذهب، خاصة لمن يسعى إلى الاستثمار وليس المضاربة، مضيفا: لو أن أحدا لديه فائضا ماليا بنحو 100 ألف جنيه، الوقت الحالي مناسب لشراء ذهب بنصف تلك القيمة، لأن اتجاه الذهب الفترة المقلبة وبعد عام قادم هو الصعود لا الانخفاض.

طرق تساعدك في التفرقة بين الذهب الأصلي والمغشوش

الفحص البصري

-افحص قطعة الذهي جيدًا للتأكد من وجود الختم الأصلي، تحدد الأختام درجة نقاء الذهب والتي تتنوع بين عيار 24 و21 و18، حيث يمكن أن تسهل لك العدسة المكبرة المهمة.

اختبار العض

- عُض/ اقضم قطعة الذهب بقوة متوسطة، وافحص العلامات التي ستظهر على الذهب، فنظريًا، ستظهر علامات قواطع الأسنان على الذهب الأصلي، وكلما كان الذهب نقيًا كلما كانت العلامات أعمق.

اختبار المغناطيس

احمل مغناطيسًا بالقرب من القطعة المراد اختبارها، فالذهب معدن لا ينجذب للمغناطيس، فإذا انجذبت للمغناطيس أو التصقت به فهي قطعة زائفة.