نصائح "الحماية المدنية" للاستخدام الآمن للدفايات بالمنازل والسيارات

قال اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة السابق، إن الدفيات التي يتم الاستعانة بها خلال فصل الشتاء تختلف في أنواعها وكمية استهلاكها للكهرباء، حيث إن الدفايات التي تعمل بنظام "الشمعات" تكون الأكثر خطورة من باقي الدفايات بالمنازل، كما أنها تستهلك الكثير من الطاقة وتسحب الأكسجين الموجود في الغرفة، لذا يستلزم إجراء فحوصات على الدفاية قبل بدء فصل الشتاء.

وأضاف "عبدالقادر"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك بعض الأشخاص ممن يقومون بتشغيل المياه الدافئة مع إغلاق باب الحمام لفترة لتكوين البخار ومن ثم الدخول للاستحمام، وهو الأمر الخاطئ تماما، حيث إن تكوين طبقات كثيفة من بخار الماء في الحمامات يؤدى إلى إصابة الشخص بحالات من الإغماءات نتيجة عدم التهوية الجيدة في الحمام.

ونصح بضرورة تركيب "شفاط" بداخل الحمامات للسماح بتغيير هواء الحمام بشكل دائم ودوري مع عدم تكوين طبقات من البخار بداخل الحمامات، ومن لا يستطع تركيبه فيجب السماح بفتح شباك للتهوية بمساحات تبدأ بـ15 سم لتغيير هواء الحمامات بشكل دائم.

وأوضح أنه من الخطر فتح الدفاية في الغرفة وعدم المكوث بها والدخول للغرفة مرة أخرى بعدما تكون ساخنة، وهناك ممن يقومون بأفعال أسوأ، حيث إنه تم رصد عدد من المواطنين ممن يقومون بإضرام النيران في الأخشاب بداخل الغرفة والمكوث فيها للتدفئة، وهو الأمر الذي يسبب في تراكم ثاني أكسيد الكربون والوفاة.

وأكد أنه يجب عدم الاستعانة بتكييف الهواء الساخن في السيارات لفترات طويلة، كما يجب تجديد الهواء بداخل السيارة حتى لا تتصاعد الأبخرة من السيارة والتي تؤدي بدورها إلى التخدير في البداية وتؤدي بعد ذلك لنتائج سيئة: "كل شوية أفتح الإزاز جدد الهواء بداخل العربية ويجب على الاعتماد على التكييف الساخن".