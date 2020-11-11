مع بدء فصل الشتاء.. أسعار التاندات لحماية المنازل من الأمطار

بحلول فصل الشتاء، تتعرض الكثير من المنازل والأسقف إلى التلف، نتيجة تأثرها بشدة الأمطار، ما يجعل الكثيرين يلجأون إلى حلول مختلفة لمحاولة حماية المنازل من مياه الأمطار، كما يلجأ العديد من المواطنين إلى تركيب التاندات.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أنواع التاندات وأسعارها في الاسواق، وفق محمد هاني صاحب إحدى محلات صناعة التاندات، كالتالي:

تاندة صاج أبيض مجلفن

- سعر المتر من الصاج الأبيض المجلفن: يصل سعر المتر من الصاج المجلفن إلى 34 جنيها.

- سعر اللوح 4 أمتار من الصاج الأبيض المجلفن: يصل سعر اللوح ذات مساحة 4 أمتار نت الصاج المجلفن إلى 135 جنيها.

- سعر اللوح 5 أمتار من الصاج الابيض المجلفن: ويصل سعر اللوح ذات مساحة 5 أمتار من الصاج المجلفن إلى 170 جنيها.

- سعر اللوح 6 أمتار من الصاج الأبيض المجلفن: يصل سعر اللوح ذات مساحة 6 أمتار من الصاج المجلفن إلى 200 جنيها.

تاندة صاج أزرق مجلفن

- متر الصاج الأزرق المجلفن: يصل سعر المتر من الصاج الأزرق المجلفن إلى 40 جنيها للمتر.

- متر الصاج المجلفن وش وضهر: يصل سعر المتر الصاج المجلفن وش وضهر إلى 45 جنيها للمتر، بينما يصل سعر اللوح 6 أمتار إلى 270 جنيها.

تاندة علب حديد

- لوح مقاس 4× 6 ملي: يصل سعر اللوح مقاس 4×6 ملي إلى 135 جنيها.

- لوح مقاس 4× 6 ملي وربع: يصل سعر اللوح مقاس 4×6 ملي وربع إلى 150 جنيها.

- لوح مقاس 4× 6 ملي ونصف: يصل سعر اللوح مقاس 4×6 ميلي ونص إلى 175 جنيها.

- لوح 4× 4 ملي وربع: يصل سعر اللوح مقاس 4×4 ملي وربع إلى 110 جنيها.

- لوح 3×5 ملي ونصف: يصل سعر اللوح مقاس 3×5 ملي ونصف إلى 150 جنيها.