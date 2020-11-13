"سي إن إن": فوز بايدن بأصوات جورجيا طعنة في قلب الجمهوريين

قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن فوز جو بايدن، بأصوات ولاية جورجيا، التي كانت معقلا للجمهوريين لما يقرب من ثلاثة عقود، هو طعنة في قلبهم، حيث إن نائب الرئيس السابق هو أول مرشح ديمقراطي يفوز في جورجيا منذ بيل كلينتون، عام 1992.

وأوضح تقرير "سي إن إن"، أن فوز بايدن، أضاف 16 صوتاً انتخابياً إلى رصيده، ليصل رصيده إلى 306 أصوات، وهو ما يتطابق مع مجموع أصوات الرئيس دونالد ترامب، في عام 2016.

ومع تحقق توقعات "سي إن إن"، بأن ترامب، سيفوز بولاية كارولينا الشمالية، فإن الحصيلة النهائية هي 306-232، وهو ما يمثل فوزاً ساحقاً للرئيس المنتخب، الذي قلب خمس ولايات من اللون الأحمر "الحزب الجمهوري" إلى اللون الأزرق "الحزب الديمقراطي".

وأوضح التقرير أن ترامب، قضى سنوات في التغريد والحديث عن هامش فوزه ضد هيلاري كلينتون، وهو هامش انقلب الآن، على رأسه، وكأنه توبيخ شعبي نهائي لرئاسته.

وتابع التقرير بأنه في جورجيا، كان ترامب، قد سبق إلى تحقيق تقدم مبكر في فرز الأصوات، لكن بايدن، تقدم مع فرز الأصوات من أتلانتا وضواحيها، وقد غذى النجاح التاريخي تأييدا للديمقراطيين، ما شكل القاعدة الشعبية التي حشدت الناخبين وسكان الضواحي، وأصبحت الولاية غير مرحبة بالمرشحين الجمهوريين الذين رفضوا من قبل توسيع نطاق الرعاية الطبية تحت قانون "أوباما كير"، ووقع حاكم الولاية براين كيمب، في عام 2019، على ما يسمى "مشروع قانون ضربات القلب"، وهو أحد أكثر قوانين الإجهاض تقييداً في البلاد.

وأوضح التقرير أن نجاح بايدن، في ولاية جمهورية، هو تتويج لمكاسب بطيئة ومطردة هناك من قبل الحزب الديمقراطي، فقبل عامين، فشلت محاولة الديمقراطية ستايسي إبرامز، للفوز بمنصب الحاكم، حيث خسرت بفارق ضئيل أمام كيمب، بنسبة 1.4 نقطة مئوية.