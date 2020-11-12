مورجان: الكشف عن ماكينة لتزوير الأصوات في الانتخابات الأمريكية يشكك في نزاهتها

قال مايكل مورجان، الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ولاية جورجيا الأمريكية تمثل نقطة هامة لأصوات المجمع الانتخابي للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 بين مرشحي الرئاسة الديمقراطي جو بايدين، والجمهوري دونالد ترامب.

وأضاف "مورجان" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، إن الولاية تشهد تنافسا في انتخابات الرئاسة وكذلك الشيوخ، لكنه رجح فوز الرئيس الأمريكي ترامب بها، خاصة بعد إعلان فرز الأصوات بها يدويا ليتقلص فارق الأصوات بين المرشحين إلى 17 ألف صوت بعد أن كان 5 ملايين صوت.

وأوضح الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الفرز اليدوي سيسلط الضوء على أعمار الناخبين والإمضاء وصلاحية البطاقة الانتخابية ووقت التصويت.

وألمح إلى أن ترامب ينتظر أيضا ولايات بنسلفانيا صاحبة الـ 20 صوتا في المجمع الانتخابي، وإريزونا صاحبة الـ 11 صوتا، وكذلك ولاية ميتشجين التي تم اكتشاف فيها ماكينة تقوم بتزوير الأصوات لصالح بايدن، وتشهد بنسلفانيا أزمة قانونية بسبب مد حاكم الولاية التصويت إلى بعد يوم 3 نوفمبر، لكن المخول لهم فقط المشرعين.

وذكر "مورجان" أن الحزب الجمهوري يشير إلى وجود 100 ألف صوت للمتوفيين موجودين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية، وهو الأمر الذي قد يشكك في نزاهة الانتخابات.