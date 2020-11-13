إزالة مغسلة لعدم ترخيصها بالقباحي شرق مدينة الأقصر

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية حملة اليوم الجمعة لتنفيذ قرار لإزالة مبنى بدون ترخيص من دور واحد عبارة عن مغسلة سيارات على مساحة 120 مترا بمدخل منطقة القباحى الغربى – حى شرق مدينة الأقصر.

وجرت الإزالة بقيادة اللواء الدكتور عماد أبو العزايم، السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق، ومستشار المحافظ للمشروعات و أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر و مدحت عبد العال نائب رئيس الحى والقوة المرافقة، وأكد اللواء الدكتور عماد أبو العزايم، أن أعمال إزالة التعديات مستمرة بشكل دورى للتصدى للتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وعودة هيبة وسيادة الدولة.

في سياق مماثل أعلن العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، إزالة منزلين مخالفين، بجوار كوبري الكساسبة، على ترعة أصفون، متعدين على منافع وزارة الري.

وأضاف "عاشور" أن وجود المنازل المتعدية كان يمثل إعاقة في تنفيذ كوبري المصرف، الذي من شأنه فتح محور مروري هام لمنطقة أرمنت الحيط، وهو "محور الكساسبة"، موضحا: "وعليه سيسلم الموقع لإدارة صرف إسنا لإنشاء الكوبري، والذي تبلغ التكلفة المبدئية له 3 مليون جنيه، مقتطعة من الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة أرمنت".

يذكر أن طريق الكساسبة سوف يربط بين مدخل أرمنت الحيط، والطريق السريع مصر أسوان الزراعي، ويخدم قرية السلام والعمارات السكنية بأبو قليعي، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد على المواطنين المقيمين بتلك المناطق.

وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، في وجود القوات الأمنية بقيادة مأمور مركز شرطة أرمنت، وشارك بالحملة مدير مرافق المركز، وسيسلم الموقع للبدء في اتخاذ الإجراءات، مطلع الأسبوع المقبل.

وواصل مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، حملات النظافة والتجميل برئاسة العميد عبدالله عاشور، رئيس المركز، إذ استهدفت مؤخرًا طريق "جمعية الإصلاح وشارع عيوشة بأرمنت الحيط، وترعة السواحل من كوبري زانين حتى حدود مركز أرمنت مع قرية المريس، وهي بداية حدود مركز الطود بالغرب".

وأسفرت الجهود عن رفع 250 م3 ناتج تطهير الترع ومخلفات مباني بطول 2500م، وقال رئيس المدينة إنه يجرى استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالشوارع الرئيسية والداخلية كافة بالمركز؛ لضمان ظهور الأخير بشكل لائق، والحفاظ على المظهر العام.

وشارك في الحملة مدير مرافق المركز، ورئيس مرافق أرمنت الحيط، ومشرفين وعمال النظافة، في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة منظومة النظافة بالمدن.

من جانبه ناشد محافظ الأقصر المواطنين بالالتزام بالقوانين المقررة المنظمة لأعمال البناء ، واتباع كافة الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع المخالفات البنائية وفقاً لقانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.