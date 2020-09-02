تنفيذ 19 قرار إزالة تعديات بالقرنة والبياضية في الأقصر
01:19 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
مركز البياضية
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، غرب الأقصر، برئاسة العميد علاء عبدالجابر، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرية الضبعية بمساحة 9 قراريط.
وأوضح رئيس مركز القرنة، أنه تم استقبال 8 حالات تصالح في مخالفات البناء ودفع الرسوم المستحقة، وتحرير 5 عقود بملف التقنين.
في ذات السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية، جنوب الأقصر، برئاسة اللواء محمد صحصاح، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بالبياضية بمساحة 1 فدان.