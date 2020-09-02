تنفيذ 19 قرار إزالة تعديات بالقرنة والبياضية في الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، غرب الأقصر، برئاسة العميد علاء عبدالجابر، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرية الضبعية بمساحة 9 قراريط.

وأوضح رئيس مركز القرنة، أنه تم استقبال 8 حالات تصالح في مخالفات البناء ودفع الرسوم المستحقة، وتحرير 5 عقود بملف التقنين.

في ذات السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية، جنوب الأقصر، برئاسة اللواء محمد صحصاح، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بالبياضية بمساحة 1 فدان.