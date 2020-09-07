إزالة تعديات على 14 فدانا من أملاك الدولة بالحبيل جنوب الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية، جنوب الأقصر، حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمشاركة كلا من رئيس قرية الحبيل ومسئولي الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية ومعدات الحملة الميكانيكية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمركز شرطة البياضية.

وأوضح اللواء محمد صحصاح، رئيس مدينة البياضية، أنه تم شن حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية الحبيل، أسفرت عن استرداد مساحة ١٤ فدان تضمنت زراعات ومحطة للطاقة الشمسية علي كامل المساحة بدون ترخيص من الجهات المختصة، مما يعد مخالفا للقانون.

وأضاف صحصاح، أن الحملات أسفرت أيضا عن تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بالبياضية على مساحة 1 فدان، وتم التحفظ علي المهمات المستخدمة في التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط المتعدي بالمخالفة وإحالته إلى النيابة لتولي التحقيقات.

وأكد رئيس المدينة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم وحزم لتعديات البناء.