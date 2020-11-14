حسين فهمي: الملك فاروق أطلق علي لقب "مولانا" لأني الأقرب شبها منه

قال الفنان حسين فهمي، إنه سريع التأثر بكل شئ يدور من حوله، وأطلق عليه الملك فاروق اسم "مولانا"، لأنه كان الأقرب شبها منه.

وأضاف "فهمي"، خلال استضافته ببرنامج "السيرة"، والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه صاحب اسم مركب وهو "محمد حسين"، وكان دائما ما يطلق عليه اسم "حسين" في المدارس وبين أقرانه، كما كانت والدته "يوزباشي"، وكانت دائما ما تهتم بالثقافة هو ووالده: "كانت المسألة الثقافية موجودة في بيتنا بشكل دائم ومتكرر"، موضحا أنه لا يرى في نفسه أي استثناء في حياته الطبيعية وثقافته المتشعبة في كل المجالات، وهو أحد شيم الفنانين التي يجب عليهم الاهتمام بها: "لازم الفنان يبقي عنده كل الجوانب الفنية".

وأكد أن أسرته كانت متماسكة وكان هناك حب كبير بين والديه، الأمر الذي يضفي على الأبناء بدوره، وكان موعد الغداء مقدسا لجميع الأبناء في شكل بروتوكولي متعارف عليه: "كانت أمي بتجلس على رأس المائدة، وكانت رمز البيت والرجالة بتقعد حواليها، وأمي كانت متسلطة وأبويا كان ناعم وكنت بلجأ له علشان يحميني منها"، مشيرا إلى أنه لم يضرب أبدا في منزل والديه، ولكن كان العقاب دائما ما يكون في شكل الحرمان من الذهاب للسينما أو الذهاب لأعياد أقرانه، ولم يقم أيا من والديه بـ"دلع" له أو لأخيه مصطفى: "كان منتهى الحب والصداقة، وساعتها كنت حاسس أن ده الحب الصح، وكنا بنحبهم أوي".

وتابع: "أنا بتمسك برأيي بعد تكوينه ودراسته، ومعنديش مانع أتنازل عنه لو كان غلط، وأبويا وامي كانوا وطنين جدا وبيخدموا الوطن، ومكنوش مقتنعين بالاستعمار الأنجليزي، ومحدش منهم كان عايز يدخلنا مدارس أجنبية، ولكن دخلونا مدارس حكومية وجابولنا معلمتين أنجليزية وفرنسية لتعليم اللغة".

وفند: "كان لازم اتعلم لغة إنجليزي وفرنساوي واتكلمه كويس أوي، ومن خلال ده قدرت أعرف الكثير عن تاريخ فرنسا وإنجلترا، وأبويا وأنا وأخواتي كنا في مدرسة الناصرية".