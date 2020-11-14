كاتب سعودي: خطاب ولي العهد أوضح أنه أوفى بوعده بتغيير المملكة

قال الكاتب الصحفي السعودي محمد الساعد، إن حديث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الأيام الماضية، كان مهما، وقد يكون الأول من نوعه بهذه الشمولية والتنوع والمساحة والرصد الكبير للأحداث الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها المملكة خلال الـ5 سنوات الماضية، ويمكن تشبييه بخطاب الاتحاد الذي يلقيه الرئيس الأمريكي كل عام.

وأضاف "الساعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن ولي العهد ذكر في خطابه كل الإصلاحات التي قامت بالمملكة، لافتا إلى أنه قال قبل 5 سنوات بأن الجميع سيرى السعودية مختلفة، ويبدو أن الأمير أوفى بوعده، وفي نهاية الـ5 سنوات أراد قول ذلك للمواطنين، وهناك فارق هائل بالمملكة سواء اجتماعيا أو اقتصاديا أو تنمويا أو على مستوى "اللايف ستايل".

وأشار إلى أن المملكة تقاتل على كثير من الجبهات، ليس القتال العسكري فقط ولكن القتال الفكري والتنموي، لافتا إلى أن هناك من يستهدف المملكة لإعاقتها وعركلتها، متابعا: "لا يمكن أن تنمو أو تتقدم اقتصاديا وتتحضر وتتمدن إذا كان هناك من يضع القفل في الدواليب، ونتحدث هنا عن جماعة الإخوان المرتبطة إرهابية والتي لا يمكن لأي دولة أن تذهب للمستقبل وهي موجودة".

وأوضح أن تنظيم الإخوان الإرهابي يعرقل الحياة لكي تأتي الفرصة التي ينتظرها للاستيلاء على الحكم والسلطة، وإدارة البلاد، وهو ما يفعله في أي مكان في العالم، وأي دولة تتيح الفرصة لكي يعيش بينها يعطلها للسيطرة عليها، مذكرا بالبيان الصادر من أعلى هيئة دينية في المملكة وهي هيئة كبار العلماء والتي راجعت مسيرة الإخوان الدينية وخلصت لنتيجة بأنه هذه الجماعة خارجة عن الدين وتحولت لمنظمة منبوذة وأصبحت أقرب ما تكون لفرق القرامطة والحشاشين والخوارج تلك الفرق الضالة التي انحرفت عن الدين وتفتىت الدولة الإسلامية.