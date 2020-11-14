غدا.. تسكين المتقدمين بالتماس للمدن الجامعية بالأقصر.. تعرف على الشروط

انتهى مجلس جامعة الأقصر برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة في عدد من اجتماعاته مؤخرًا إلى قبول الطلبة الطالبات بالمدن الجامعة، بعد مناقشة وفحص طلبات الالتماس الخاصة بتسكين الحالات الإجتماعية الصعبة والملحة للسكن بالمدن الجامعة.

"الوطن"، استعرضت أبرز المعلومات الخاصة عن كيفية تسكين الطلاب المتقدمين بالتماسات لقبولهم بالتسكين بالمدينة الجامعية في الأقصر.

1- سيتم تسكين الطلاب الذين تقدموا بطلبات الالتماس من الطلاب (الذكور) للسكن بالمدن الجامعية بمدينة طيبة الجديدة والذين لم يقوموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني ولم تنطبق عليهم شروط الإسكان الطلابي إلا أنهم في حاجة ماسة للسكن نظراً لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

2- يتم قبول الطلاب أيضًا المتقدمين بالتماسات على أساس البعد من مسافة محل الإقامة من مواليد عام 2002، وعام 2001.

3- يتم تسكين الطالبات اللاتي تقدمن بطلبات الالتماس للسكن بالمدن الجامعية بمدينة طيبة الجديدة من الحالات اللاتي لم يقمن بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني ولم تنطبق عليهن شروط الإسكان الطلابي إلا أنهن في حاجة ماسة للسكن نظراً لظروفهن الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

4- تسكين الطالبات اللاتي تقدمن بطلبات الالتماس من طالبات الفرقة الأولى للسكن بالمدن الجامعية بالأقصر من الحالات اللاتي لم يقمن بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني ولم تنطبق عليهن شروط الإسكان الطلابي إلا أنهن في حاجة ماسة للسكن نظراً لظروفهن الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

5- يتم القبول أيضًا منهن على أساس البعد من مسافة محل الإقامة من مواليد عام 2002، وعام 2001.

6- يتم تسكين طالبات الفرقة الأولى والتي لم ينطبق عليهن شروط الإسكان الطلابي بعد التقدم بطلب التماس للسكن بالمدن الجامعية بمدينة طيبة الجديدة.

7- يتم تسكين الطلاب المحققين لشروط التسكين من خلال القرارات السابقة بدءاً من الغد 15 نوفمبر 2020.

أعلنت جامعة الأقصر تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، عن عقد ثاني دورة تدريبية عن " أساسيات التحول الرقمي أون لاين On Line لمنح شهادة "أساسيات التحول الرقمي"، وذلك اعتبارا من غدا الأحد الموافق 15/11/2020م ولمدة 14 يوم، يليها إمتحانات منح الشهادة التي تعتبر شرطاً أساسياً لمنح شهادات الدراسات العليا " دبلوم – ماجستير – دكتوراة ".

وقالت الجامعة، إنه على المتقدمين للدورة التدريبية سرعة سداد الرسوم المقررة، علي أن يتم سداد قيمة الدورة التدريبية عن طريق حساب الخزانة الموحد ح/ جامعة الأقصر - صندوق الخدمة التعليمية ، حساب رقم 9/450/79052/1 ، ويتم تسليم إيصال الدفع بمركز المعلومات بالمقر الرئيسي لجامعة الأقصر.