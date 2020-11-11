جامعة الأقصر تعقد ثاني دورة تدريبية عن التحول الرقمي

أعلنت جامعة الأقصر، برعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، عن عقد ثاني دورة تدريبية عن "أساسيات التحول الرقمي" أون لاين On Line لمنح شهادة "أساسيات التحول الرقمي"، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15/11/2020م ولمدة 14 يوما، يليها امتحانات منح الشهادة التي تعتبر شرطا أساسيا لمنح شهادات الدراسات العليا "دبلوم – ماجستير – دكتوراة".

وأوضحت الجامعة أنه على مريدي التقديم للدورة التدريبية سرعة سداد الرسوم المقررة، على أن يتم سداد قيمة الدورة التدريبية عن طريق حساب الخزانة الموحد جامعة الأقصر - صندوق الخدمة التعليمية، حساب رقم 9/450/79052/1، ويتم تسليم إيصال الدفع بمركز المعلومات بالمقر الرئيسي لجامعة الأقصر.

وكانت قد اختتمت جامعة الأقصر الأسبوع الماضي فعاليات مهرجان التميز الرياضي الأول للجامعة بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بالطود، ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر.

وتم تنفيذ الأنشطة الرياضية بإشراف إدارة النشاط الرياضى بالجامعة تحت إشراف الدكتور بيومي محمد سعيد وقام بتحكيم المباريات الدكتور محمود الجبلاوي والأستاذ محمود خليل والأستاذ مصطفي عبدالفضيل.

وأسفرت نتائج مباريات اليوم بالنسبة لكرة القدم عن فوز كلية السياحة والفنادق بالمركز الأول وكلية الآثار بالمركز الثاني وكلية الفنون الجميلة بالمركز الثالث، وبالنسبة لكرة السلة طالبات، فازت كلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الأول وكلية الفنون الجميلة بالمركز الثاني وكلية الآثار بالمركز الثالث.

وبالنسبة لكرة الطائرة فازت كلية الآثار بالمركز الأول وكلية السياحة والفنادق بالمركز الثاني وكلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الثالث. أما بالنسبة للألعاب الفردية "تنس طاولة بنين" فقد حصل على المركز الأول، محمد خالد أبوالحجاج الطالب بكلية الألسن وحصل على المركز الثاني، جرار إدوارد الطالب بكلية السياحة والفنادق، كما حصل على المركز الثالث، أحمد حمدي حمدان الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات. وبالنسبة لتنس الطاولة طالبات، فقد حصلت على المركز الأول، مارينا وجدي درياس الطالبة بكلية الفنون الجميلة وعلي المركز الثاني، فاطمة محمد رمضان الطالبة بكلية الآثار والمركز الثالث، سالمة محمد علي الطالبة بكلية السياحة والفنادق.

وبالنسبة لمصارعة الذراعين، فقد فاز بالمركز الأول، وسام محمد عبدالمقصود الطالب بكلية الآثار والمركز الثاني، عبدالله شحاته الطالب بكلية الفنون الجميلة والمركز الثالث، محمد عبداللاه الطالب بكلية السياحة والفنادق.

وبالنسبة للألعاب الترويحية فقد فازت كلية الفنون الجميلة بالمركز الأول وكلية الألسن بالمركز الثاني وكلية السياحة والفنادق بالمركز الثالث.

وفي نهاية فعاليات المهرجان قام رئيس الجامعة بتقديم الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تشجيعه واهتمامه بالشباب، كما قدم الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على اهتمامهما ورعايتهما لمهرجان جامعة الأقصر، ثم قام بتوزيع الجوائز والميدليات على الطلاب والطالبات الفائزين.

وأعرب عن مدى سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة الأقصر وفي نفس السياق قام الدكتور محجوب بتكريم العاملين بإدارات رعاية الشباب بالجامعة وقدم الشكر للسيد اللواء أحمد العيسوي مدير المدينة الشبابية بالطود والسادة العاملين بالمدينة على الجهود المبذولة لنجاح هذا المهرجان، متمنيا للجميع دوام النجاح والتوفيق.