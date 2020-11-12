عمر كمال يعلن طرح "أنتي معلمة" بدون الراقصة لورديانا احتراما للجمهور

أعلن مغني المهرجانات عمر كمال، طرح كليبه الجديد بمشاركة حمو بيكا بدون الراقصة البرازيلية لورديانا، بناء على رغبة الجمهور، بحسب قوله.

وكتب كمال، عبر حسابه بإنستجرام: "استجابة ليكم، هنزل أغنية (أنتي معلمة) من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا، ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني"

وكان عمر كمال، أعلن عبر إنستجرام منذ أيام، الانتهاء من تصوير المهرجانان الجديد "أنتي معلمة"، الذي يشاركه فيه حمو بيكا، والراقصة البرازيلية لورديانا.

ونشر كمال، صورة تجمعه بحمو ولورديانا، وعلق قائلا: "أنتي معلمة" قريبا، على جميع القنوات الفضائية.

ونشر عمر كمال منذ أيام عبر إنستجرام، فيديو يجمعه بحمو بيكا والراقصة البرازيلية لورديانا، أثناء البروفات على أنغام أغنيه "انتي معلمة".

ويستعد حمو بيكا لتصوير أولى تجاربه الدرامية مسلسل "ملوخية تريند"، ويظهر عمر كمال، كضيف شرف، وانتهى من تصوير دوره في المسلسل، حيث يحل ضيف شرف على إحدى حلقات "ملوخية بالتريند".