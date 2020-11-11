بسبب "لورديانا".. فصل طالبين وإحالة مدير مدرسة ومعلمين لـ"إدارية قنا"

قرر الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فصل طالبين 15 يوماً، وإحالة مدير مدرسة "الشهيد خيرت القاضي" الثانوية بنجع حمادي، ومعلم الفصل ومشرف الدور إلى النيابة الإدارية، على خلفية تداول مقطع فيديو للراقصة "لورديانا" داخل الفصل، وفي وجود المعلم.

أوضح راجح الطيب، مدير الإدارة التعليمية بنجع حمادي، أنه قرر نقل معلم رياضيات في واقعة مشاهدة فيديو للراقصة "لورديانا"، مع اثنين من الطلاب داخل الفصل، إلى مبنى الإدارة، لحين الانتهاء من التحقيقات، كما قرر تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطالبين.

وأضاف "الطيب" أنه بناءً على توجيهات الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تم إحالة مدير مدرسة "الشهيد خيرت القاضي"، ومدرس ومشرف الدور وطالبين للتحقيق، في واقعة عرض فيديو للراقصة "لورديانا" على الشاشة التفاعلية داخل أحد الفصول بالمدرسة.

وبدأت مديرية التربية والتعليم بقنا تحقيقاتها في الواقعة أمس الثلاثاء، فيما استدعت إدارة المدرسة، من خلال مكتب الاخصائيين الاجتماعيين، أولياء أمور الطلاب، لتعريفهم بسلوك أبنائهم داخل المدرسة، وفقاً للائحة المدرسية، وأبلغتهم بتوقيع جزاءات على أبنائهم، وفق للوائح والقوانين، لاستخدامهم الوسائل التعليمية في أمور غير أخلاقية مرفوضة جملةً وتفصيلاً.

وتداول عدد من رواد موقع "فيسبوك" مقطع فيديو أظهر أحد المدرسين، وبرفقته اثنين من الطلاب، يشاهدون استعراضاً للراقصة "لورديانا"، ودار حوار بين الطالبين ومدرس الفصل، الذي كان يجلس على أحد المقاعد داخل الفصل، وعلق قائلاً: "دي تكسب دهب لو اشتغلت هنا في مصر".