الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بالإسكندرية والعظمى بالقاهرة 24

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة مع استمرار الطقس اللطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية ومطروح والإسكندرية وبورسعيد والعريش، وسيكون الطقس باردًا على أغلب الأنحاء في فترة الليل.

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة العظمى 24 والصغرى 16.

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16.

مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 17.

بورسعيد العظمى 25 والصغرى 18.

دمياط العظمى 25 والصغرى 18.

الإسماعيلية العظمى 25 والصغرى 14.

السويس العظمى 25 والصغرى 16.

العريش العظمى 25 والصغرى 14.

طابا العظمى 24 والصغرى 15.

سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 9.

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 19.

الغردقة العظمى 27 والصغرى 19.

الفيوم العظمى 25 والصغرى 16.

بني سويف العظمى 25 الصغرى 16.

وكانت محافظة الإسكندرية شهدت خلال الفترة الماضية تقلبات جوية، وشهدت على مدار الأيام القليلة الماضية أمطار غزيرة، ضربت العديد من الشوارع بالمحافظة، ما أدى إلى جعل محافظ الإسكندرية اللواء محمد شريف يتخذ قرارًا بتعطيل الدراسة في المحافظة يومي السبت والأحد الماضيين.

تعطيل الدراسة لم يكن فقط في محافظة الإسكندرية، بل نال أيضا عدد من المحافظات الأخرى بسبب سوء الطقس، وعلى رأسها محافظة البحيرة.

يذكر أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أمس إعطاء سلطة تقديرية للمحافظين بشأن تعطيل الدراسة بحسب الظروف التي تمر بها كل محافظة.