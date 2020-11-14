الطقس اليوم السبت 14-11-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم السبت، معتدلة على القاهرة والوجه البحري، ولطيفة على السواحل الشمالية الغربية.

الطقس في مصر

كما أضافت الهيئة أن الطقس يكون معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح تنشط على السواحل الغربية، معتدلة على السواحل الشرقية.

فيما يكون الطقس ليلا، بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء.

وفيما يخص حالة البحرالمتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية .

درجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 25 16

الإسكندرية 23 16

وادي النطرون 23 16

طنطا 24 16

شبين الكوم 24 16

دمنهور 23 17

بلطيم 24 17

مطروح 21 16

السلوم 20 15

سيوة 23 14

بورسعيد 24 18

دمياط 23 18

الزقازيق 24 16

المنصورة 23 16

الإسماعيلية 26 13

السويس 26 17

العريش 26 15

رفح 25 14

راس سدر 26 17

نخل 25 11

نويبع 27 21

طابا 24 18

كاترين 22 09

الطور 26 18

شرم الشيخ 29 21

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 26 14

بني سويف 26 14

المنيا 26 13

أسيوط 28 15

سوهاج 28 15

قنا 29 15

الأقصر 30 15

أسوان 30 15

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس، اليوم، السبت، معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، نهارا، مائل للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، ليلا.

الطقس في الأردن

وكشفت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، حيث تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة تدريجياً بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي.

وتتكاثر كميات الغيوم وتتهيأ الفرصة خلال ساعات المساء والليل لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار أحياناً خاصة في مناطق البادية.