الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار بالقاهرة والمحافظات حتى الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة على المحافظات، اعتبارا من الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل الموافق 17 نوفمبر.

وترصد "الوطن"، الأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها، وفقا لما حددته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرارا لسلسة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار اليوم.

خريطة سقوط الأمطار الجمعة 13 نوفمبر

تنبأ خبراء الهيئة، باحتمالية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مطروح، سيدي براني، والسلوم، مشيرة إلى احتمالية تساقط أمطار متوسطة على الإسكندرية.

خريطة سقوط الأمطار السبت 14 نوفمبر

أشارت الهيئة، إلى احتمالية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق الإسكندرية، سيدي عبدالرحمن، الضبعة، مطروح، سيدي براني، السلوم، رشيد، بلطيم، بورسعيد، والعريس.

كما توقعت الهيئة، تساقط أمطار متوسطة على مناطق دمياط، كفر الشيخ، والبحيرة، مشيرة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السويس، الاسماعيلية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، والشرقية.

خريطة سقوط الأمطار الأحد 15 نوفمبر

لفتت هيئة الأرصاد إلى احتمالية تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق الإسكندرية، سيدي عبدالرحمن، الضبعة، مطروح، سيدي براني، السلوم، رشيد، بلطيم، بورسعيد، دمياط، العريش، كفر الشيخ، البحيرة.

كما هناك احتمالية بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، بورسعيد، السويس، الاسماعيلية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، والشرقية، ومناطق من وسط سيناء، يصاحبها نشاط في حركة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة على تنلك المناطق.

خريطة سقوط الأمطار الاثنين 16 نوفمبر

أعلنت الأرصاد سقوط امطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، الإسكندرية، مطروح، والسلوم.

كما تنبأت بتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري، العريش، بورسعيد، رشيد، كفر الشيخ، البحيرة.

خريطة سقوط الأمطار الثلاثاء 17 نوفمبر

أوضحت الأرصاد أن هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الإسكندرية، مطروح، والسلوم.

مضيفا إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري، العريش، بورسعيد، رشيد، كفر الشيخ، والبحيرة.

ونوهت الهيئة إلى ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.