حسين فهمي: عبدالحليم حافظ كان بيغير مني وحاربني بسبب حب البنات ليا

اتهم الفنان حسين فهمي العندليب الأسمر الراحل عبدالحليم حافظ، أنه كان يقف خلف حملة منظمة للهجوم عليه في بداية حياته الفنية.

وقال "فهمي" خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الفتيات في مصر أحبوه وكن يضعن صورته أسفل وسائدهن مما جعل العندليب الأسمر يحاربه بشدة.

وأضاف "فهمي": "كان فيه هجوم منظم فعلا لأن فيلم نار الشوق نزل في سينما ديانا وفيلم دلال المصرية بيتعرض في سينما ميامي، في نفس الوقت وحصل هجوم في الجرايد، وكنت بروح السينما ألقيها مليانة والجمهور فرحان لكن افتح الجرنال ألاقي نفسي بتشتم ومبقتش فاهم".

وتابع: "دخلت ستديو النحاس لقيت وحيد فريد وكان مدير تصوير كبير جدا وكان شريك عبدالحليم حافظ، وبيقولي مبروك يا واد يا حسين، الدنيا مكسرة والأفلام هايلة، قلت له أنا بتشتم في الجرايد، رد قالي أنت فاكر أن عبدالحليم حافظ هيسيبك في حالك، قولت له غيه علاقة عبدالحليم حافظ باللي بيحصل، قالي ماهو البنت لما تشيل صورة عبدالحليم حافظ وتحط صورتك لازم هو يقلق، وأنا مكنتش فاهم السيستم الجديد ده، وحروب تحت الحزام اللي مكنتش أعرفها".

وتحدث حسين فهمي عن بداياته الفنية، مؤكدًا أنها كانت مع الفنانة الراحلة سعاد حسني حيث أرسله المخرج الراحل يوسف شاهين ليعدل لها بندا في أحد العقود وحينما شاهده المخرج رمسيس نجيب طلب منه عمل اختبار أمام الكاميرا، ثم أنجز مهمته وغادر الاستديو ليفاجأ بعدها أنهم يبحثون عنه لمشاركة الفنانة الراحلة سعاد حسني في فيلم جديد.

ولفت "فهمي"، أن المخرج الراحل حسن الإمام، رشحه لبطولة فيلم "خلي بالك من زوزو"، مشيرًا أنهم أعلنوا ليلة افتتاح فيلمه "دلال المصرية" وفاة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتوقف عرض الفيلم وغادر الجمهور الصالة.