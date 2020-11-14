ضوابط تغيير نشاط المحلات التجارية والشكل القانوني

تواصل محافظة القاهرة تعريف المواطنين بالخدمات الحكومية وتطوير جودتها وتحسين تجربة المتعاملين ونيل رضاهم، من خلال توفير خدمات أفضل وأكثر كفاءة وتوعية ومساعدة موظفي خدمة المتعاملين على تطبيق المبادئ الأساسية لتقديم الخدمات الحكومية، وتطوير جودتها.

وتسعى المحافظة إلى تحسين تجربة المتعاملين ونيل رضاهم من خلال توفير خدمات أفضل وأكثر كفاءة، وتوفير معايير موحدة للخدمة إلى جانب بناء ثقافة فريدة تكون فيها المعايير السائدة هي التميُز في الخدمة، والتركيز على المتعاملين، وتعزيز الكفاءة الحكومية، وفيما يلى رصد لعدد من الخدمات والأوراق المطلوبة:

أولا: طلب تغير نشاط محل إلى صيدلية، يتطلب:

- صورة بطاقة الرقم القومي بعد الإطلاع على الأصل.

- موافقة النقابة والحي.

- لا تقل المساحة بين صيدلية وأخرى عن 100 متر.

ثانيا: طلب تغير نشاط محل، يتطلب:

- صورة بطاقة الرقم القومي بعد الإطلاع على الأصل.

- صورة إيصالات السداد.

- توكيل ساري من صاحب الشأن في حاله تعذر حضور المتنازل.

ثالثا: طلب مراجعة متأخرات محل تجاري ومحالات عامة، يتطلب:

- صورة بطاقة الرقم القومي بعد الإطلاع على الأصل.

- صورة إيصالات السداد.

رابعا: استمارة عقد تمليك لمحل مسدد بالكامل، يتطلب:

- صورة بطاقة الرقم القومي بعد الإطلاع على الأصل.

- صورة إيصالات السداد.

خامسا: طلب إدخال شريك للأرض وتغيير الشكل القانوني، يتطلب:

- صورة البطاقة بعد الإطلاع على الأصل.

- صورة من عقد تأسيس الشركة.

-السجل التجاري القديم + الجديد.

- صورة من عقد تأسيس الشركة.

- السجل التجاري القديم والجديد وعقد التعديل.

سادسا: طلب استخراج عقد نهائي لأرض مسدد قيمتها، يتطلب:

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب بعد الإطلاع على الأصل.

-عقد أخضر.

- أصل كشف تحديد.

- أصل مقبول الشهر العقاري.

سابعا: طلب تنازل في حالات الأراضي والمحلات التجارية:

- أصل العقد التجاري.

- أصل إيصال السداد الأخير.

- صورة بطاقة المتنازل والمتنازل إليه مع وجود الأشخاص.