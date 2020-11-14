إيناس الجندي قائما بأعمال عميد كلية طب الأسنان بجامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، قرارا بتكليف الدكتورة إيناس أحمد الجندي، أستاذ طب وفم أمراض اللثة، قائما بأعمال عميد كلية طب الأسنان بالجامعة، خلفا للدكتور محمد حسين.

وتخرجت "الجندي" في كلية طب الأسنان بجامعة طنطا، وعملت مدرسًا بجامعة 6 أكتوبر من عام 2010 حتى 2016، ثم أستاذا مساعدا من العام الأخير إلى 2018 بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ثم أستاذا بجامعة كفر الشيخ، في الفترة من 2018 حتى صدور قرار رئيس الجامعة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت جامعة كفر الشيخ، حاجتها لتعيين شخصين بوظيفتي أمين عام ومساعد الجامعة، وهما من الوظائف الإدارية العليا بها.

وأكدت الجامعة أن وظيفة الأمين العام تمثل قمة الأجهزة الإدارية والمالية بها، ويختص شاغل الوظيفة بأعمال الإشراف والتوجيه والمتابعة على الوحدات الإدارية والمالية.

أما وظيفة أمين عام مساعد للجامعة، تكون معاونة الأمين العام في كافة الأعمال التي تدخل في اختصاصه.

ووضعت الجامعة عدة شروط لشغل الوظيفتين كالآتي:

- المهارات الأساسية: اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة، وفقا لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون رقم (81) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، ووضع خطط وبرامج العمل ومتابعتها.

- المهارات الفنية: القدرة على القيادة والتوجيه، والمعرفة "بإحدى اللغات الأجنبية، والكافية بعلوم الحاسب الآلي"، وأن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، ويفضل من له خبرة في العمل بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972، بالنسبة لأمين عام الجامعة.

- قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، بالنسبة لأمين عام مساعد الجامعة.

- مؤهل دراسي عال مناسب، مع خبرة متخصصة في مجال العمل.

- المستندات المطلوبة: بيان الحالة الوظيفية من واقع ملف خدمة المتقدم، معتمدا من جهة عمله، وموضحا به:

1- التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية.

2- تقارير وبيانات كفاية الأداء عن الخمس سنوات الأخيرة، والخبرات النوعية والزمنية.

3- الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

4- العلاوات التشجيعية.

5- خطابات الشكر والتقدير.

6- الجزاءات إن وجدت – إيقاف عن العمل.

7- بيان بالدورات التدريبية الحاصل عليها.

8- عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

9- بالإضافة إلى أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

10- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته بالمستندات المؤيدة لذلك.

- اقتراحات لتطوير العمل بالوظيفة المتقدم إليها، وتحسين الأداء ورفع الكفاية الإنتاجية بها، وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط الإجراءات (طبقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017)، وتقدم جميع المستندات الموضحة بعالية من أصل و8 نسخ.