رئيس جامعة كفر الشيخ يبحث سبل التعاون مع وفد البنك الأهلي  

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، وفدًا من قطاع الدعم المؤسسي والمجتمعي بالبنك الأهلي المصري برئاسة ريهام الشناوي مدير إدارة تعاقدات برامج مرتبات الحكومة، والدكتور هيثم السعيد نائب مدير إدارة تعاقدات برامج مرتبات الحكومة.

واستعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء ما تضمه الجامعة من كليات ومعاهد علمية متقدمة، كما تناول التعريف بالخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات الجامعة للمجتمع المحيط بها في محافظة كفرالشيخ والمحافظات المجاورة، وجرى بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والبنك الأهلى وتوقيع بروتوكول تعاون مستقبلا.

وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن الزيارة تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة، وتماشيًا مع نشر ثقافة الشمول المالى والتوسع في مجال التحصيل الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.

وصرّح رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن الزيارة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين الجامعة والبنك الأهلى المصري في مجال خدمة المجتمع والتنمية المجتمعية المستدامة، مشيدًا بالدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الأهلي المصري منذ نشأته في تنمية المجتمع، مؤكدًا ضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع المدني كافة للمساهمة في المشروعات الكبرى التى تعود بالنفع على المجتمع.

وأضاف "دسوقي" أن إدارة الجامعة تسعى إلى نشر الثقافة المصرفية والوعي لدى الطلاب بأهمية تعاملهم مع بنك في مختلف متطلبات حياتهم اليومية.

ومن جانبه، أشاد وفد البنك الأهلى بنموذج جامعة كفرالشيخ وما حققته منذ تأسيسها، من حيث الاهتمام بالقيم الجمالية داخل الحرم الجامعي والبنية التحتية المتميزة.

يأتي ذلك في إطار استقبال الجامعة لمؤسسات المجتمع المختلفة لبحث سبل التعاون المشترك، سواء في إنشاء المشروعات أو دعم العملية التعليمية، بحضور الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.