"الضرائب" تضيف 340 شركة أخرى لنظام الفاتورة الإلكترونية فبراير المقبل

علق ثروت عبدالباقي، وكيل وزارة قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب، على إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعدها، غدا الأحد 15 نوفمبر، لأول مرة في تاريخ مصر، حيث تنضم بقية الشركات للمنظومة تباعًا حتى نهاية يونيو 2021.

وقال عبدالباقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، إن الفاتورة الإلكترونية تعتبر أحد مشروعات النهوض بالمنظومة الضريبية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي.

وأضاف، أن القيادة السياسية مهتمة بالتحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 203، التي يعتبر محور تطوير مصلحة الضرائب المصرية من أهم محاورها، إذ صدر قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 188 عام 2020 بإلزام المسجلين بإصدار فاتورة ضريبية إلكترونية، وصدر قرار من رئيس المصلحة رقم 686 من نفس العام لإلزام 134 شركة سيتم تطبيق الفاتورة الإلكترونية عليها بداية من غد.

وتابع، "في فبراير القادم سيتم إضافة 340 شركة أخرى تمهيدا لاستكمال المجتمع الضريبي لتطبيق الفاتورة الإلكترونية، وقد صدر في قانون الإجراءات الضريبية الموحد مادتين مهتمين للاهتمام بالفاتورة الإلكترونية، إذ طالبت المادة 35 بتسجيل المبيعات والمشتريات بالنظام الإلكتروني، اما المادة 37 فقد نصت على إصدار فاتورة إلكترونية".

وأشار، إلى أن الفاتورة الإلكترونية نقطة تحول كبيرة في المجتمع الضريبي، كما أن مصر دولة رائدة في هذا المجال على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وستؤدي إلى توسيع القاعدة الضريبية لتقضي على الاقتصاد الموازي وستزيد الالتزام الطوعي لدى الممولين وتحد من التهرب وستزود حصيلة الدولة بشكل مباشر التي تساهم في تطوير خدمات الدولة وترفع كفاءة المصلحة نتيجة توفر البيانات، وتمد الدولة بأداوت اتخاذ قرار وسياسات ضريبية واقتصادية وتشجع الاستثمار بسبب إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة.