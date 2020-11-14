"صحة الغربية" تؤكد مخالطة 70 شخصا لـ صلاح في حفل زفاف شقيقه

كشف مصدر مسؤول في مديرية الصحة بالغربية، أنَّ فرق الترصد تمكّنت من تحديد 70 شخصًا مخالطًا كانوا في حفل زفاف شقيق اللاعب الدولي محمد صلاح.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أنَّه تمَّ الدفع بفرق الترصد صباح اليوم إلى قرية نجريج مسقط رأس اللاعب الدولي محمد صلاح، لفحص المخالطين له خلال حفل زفاف شقيقه، بعد إيجابية إصابة اللاعب بفيروس كورونا المستجد.

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن نتيجة المسحة الثانية لمحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، التي جاءت إيجابية.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اللاعب سيتم عزله لمدة 10 أيام، وسيخضع للبروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا.

وأضاف المصدر أن اللاعب حالته الصحية جيدة وأن محمد صلاح حالته بسيطة ولا يحتاج لدخول المستشفى، وأنه يحتاج فقط للعزل.

قال عبدالعزيز البمبي، خال اللاعب محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، إن إصابته بفيروس كورونا جاءت له من المنتخب وليست من الفرح، وأن الحارس الذي خصصه له الاتحاد المصري لكرة القدم ويدعى "كريم" كان يلازمه في كل مكان في الفرح، ويحرص على تعقيم أي مكان يتواجد به اللاعب.

وأضاف "البمبي" في تصريح لـ"الوطن"، أن الفرح كان يوم الاثنين الماضي ولم تظهر أي أعراض على أي شخص حضره، أو أي فرد بالعائلة، وكذلك العريس "ناصر" الذي اتصل به وهو يتمتع بصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض المرض وهو حاليا في القاهرة.

وأشار إلى أنه تواصل مع محمد صلاح، الذي أكد له أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض وهو حاليا في العزل ويخضع للرعاية الطبية