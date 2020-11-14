"المالية" تحتفي بشركاء النجاح في منظومة الفاتورة الإلكترونية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الفاتورة الإلكترونية، التى تنطلق مرحلتها الأولى غدًا الأحد، تُسهم فى إرساء دعائم التكامل بين المنظومة الضريبية، والمجتمع التجاري، على النحو الذى يُساعد فى التيسير على المتعاملين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تحرصان على الاحتفاء بشركاء النجاح بمنظومة الفاتورة الإلكترونية الذين أسهموا فى نجاح هذه المنظومة خلال فترة الاختبارات الأولية، التى بدأت ٣٠ يونيه الماضى، حيث سيتم تنظيم احتفالية كبرى هذا الشهر؛ لتكريم هذه الشركات، وهي: شركة العربى للتجارة والصناعة، وشركة توشيبا العربى للأجهزة المرئية، وشركة العربى لتكنولوجيا الإضاءة، وشركة يونيباك النيل المحدودة وشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، وشركة نستلة للمياه مصر، الي جانب باقي الشركات وبحضور الشركات التى أتمت إجراءات الانضمام للمنظومة.

أضاف أن انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتى ضمن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يحظى بدعم قوي من القيادة السياسية، موضحًا أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية على ١٣٤ شركة اعتبارًا من غد الأحد، بينما تبدأ المرحلة الثانية منتصف فبراير المقبل وتشمل ٣٥٠ شركة، وتنطلق المرحلة الثالثة منتصف مايو ٢٠٢١، وتضم باقي المسجلين في مركز كبار الممولين.

أصدر الوزير تعليمات مشددة لمصلحة الضرائب بتذليل كل العقبات التي قد تواجه الشركات بما يضمن التطبيق المرن والمبسط للفاتورة الإلكترونية، مثَّمنًا جهود اللجان المختصة التى واصلت الليل بالنهار لسرعة إنجار الخطوات الأولى التي تهدف إلى تفعيل الفاتورة الإلكترونية والمنظومة المميكنة.

كان وزير المالية قد أصدر قرارًا بإلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب.