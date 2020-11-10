مستشار وزير المالية: التجارة الإلكترونية أصبحت واقعا في حياتنا

قال رامي يوسف، مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والتطوير، إن التجارة الإلكترونية أصبحت واقع، وتعتبر هي المستقبل الذي يتجه إليه العالم، ويتعايش معه الأفراد والحكومات، والتعامل معه يشمل جوانب كثيرة، مثل تكنولوجيا المعلومات والنواحي الضريبية والمالية.

وأضاف "يوسف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن هناك نوعين من التجارة الإلكترونية، فهناك نوع داخل البلاد، وتخضع للضريبة المصرية على مستوى أنواعها ومباشرة وغير مباشرة، وتخضع للفحص الدوري، والنوع الثاني هي المنصات التي لا تتواجد في مصر، ويدور حولها جدل كبير في مدى خضوعها للضرائب وأثير مؤخرا بعض المشكلات مع الولايات المتحدة وفرنسا.

وأشار إلى أن هناك تقديرات على حجم التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدر في العام الجاري بـ34 مليار، ومتوقع أن تصل لـ48 مليار خلال العام المقبل.