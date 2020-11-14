هل يعتد بالعداد الكودي كسند للملكية؟.. "الكهرباء" تجيب

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الفرق بين العداد الكودي مسبوق الدفع والعداد مسبوق الدفع العادي الذي يتسبب في لغط لدى العديد من المواطنين.

عداد مسبوق الدفع لا يختلف عن غيره في طرق الشحن

أوضح الجهاز، أن العداد الكودي هو عداد مسبوق الدفع لا يختلف عن غيره في طرق الشحن أو الشكل الخارجي، ولا تختلف أيضًا طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك به.

وأوضح أنه يختلف عن غيره في سند الملكية فقط، حيث أنه لا يعتد به كسند ملكية ولا يحمل اسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها، ولكن تحمل رقم كودي للعداد.

القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية

كان مجلس الوزراء وافق على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

تضمنت القواعد التنفيذية، أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين:

- توفيق الوضع القانوني للمبنى وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني.

- تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن.

مميزات عداد مسبوق الدفع الذي يتم تركيبه بالمناطق العشوائية والمخالفة

- عداد مسبوق الدفع يتم شحن الرصيد به من خلال كارت شحن.

- يعتبر أفضل من نظام الممارسة لأنه يحاسب المستهلك على استهلاكه الفعلى فقط، بعكس الممارسة التي تعتمد على تحديد غرامية مالية بشكل شهري يصعب تحديدها بشكل دقيق.

- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.

- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره، ويتم محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أي من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية.

- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل، ليتمكن المواطن من تقنين وضعه حتى إذا لم يلتزم باقي سكان العقار.

- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

- إلغاء شرط توفيرغرفة محولات بالمباني العشوائية والمخالفة.

-العداد لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها، ولكن يحمل رقم كودي.