تفاصيل التحقيق مع المدرس المسيئ للرسول والساخر من إذاعة القرآن الكريم

48 ساعة استغرقها التحقيق مع المدرس المسيئ للرسول، وكذلك اليوتيوبر محمد شرف صاحب الفيديو الساخر من مذيعي إذاعة القرآن الكريم، والذي انتهى إلى حبسهما، وهو ما استقبله رواد منصات التواصل الاجتماعي بحالة من الارتياح، مؤكدين أن المخطئ لا بد أن يأخذ عقابه، وأن الأدياء والثوابت الدينية ليست مادة خصبة للسخرية أو السب.

القبض على المتهمين يوسف هاني ومحمد شرف جاء في وقت متقارب، فالأول أُلقي القبض عليه بعد تداول رسائل نصية تتضمن عبارات سب صريحة لشخص النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وواجهت النيابة المتهم بالمحادثات النصية التي جرت بينه وبين سيدة قامت بأخذها "اسكرين شوت"، ونشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

أما محمد شرف فحاول التنصل من تهمة التنمر والسخرية من مذيعي إذاعة القرآن الكريم "كل اللي عملته كان تقليد عادي للمذيعين في إذاعة القرآن الكريم فقط، زي ما بنقلد الفنانين أو المطربين أو معلقين كرة القدم، ولم أقصد السخرية من الإذاعة أو مذيعيها وقرائها".

وبناء على التحقيقات، صدر قرار بحبس "جو" و"شرف" على ذمة التحقيقات بعد إدانتهما خلال تحقيقات النيابة، والتى أعلنت عبر حسابها رفضًا كاملًا لأي إساءة فرنسية للدين الإسلامي ونبيه، ليرد عليها شاب يدعى يوسف هاني في تعليقات تحوي إساءات بالغة ومتكررة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمحاكمته.

وتصدر "هاشتاج" طالب بمحاكمة الشاب، قبل أن يتعجب آخر من مدى جرأة الشاب في التطاول على "أشرف الخلق"، مطالبا بالقبض عليه، ويأتي ثالث ليطالب، نيابة عن كل المصريين بصفة عامة والمسيحيين بصفة خاصة، بمعاقبة "يوسف هاني ابن محافظة الإسماعيلية في أسرع وقت"، غير أنّ أغلب التعليقات أكدت في الوقت ذاته، أنّ المصريين كيان واحد ولا فرق بين مسلم ومسيحي، وأنّ تلك الواقعة فعل فردي من شخص ينبغي أن يكون عبرة للجميع تجنبا لتكرار مثل تلك التصرفات.

أما شرف فتمسك خلال أقواله أنا لم يتعرض لأحد بالإساءة أو السخرية بقوله:" أنا تربيت على إذاعة القرآن الكريم، عشان أنا من أسرة متدينة والفيديو قديم من شهر يناير الماضي يعني تقريبًا من سنة، بس للأسف الموضوع اتفهم بشكل غلط من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، غير الشكل المقصود به".

وتابع "شرف" خلال التحقيق معه أمام النيابة العامة إنه لم يقصد الإساءة إلى إذاعة القرآن الكريم، وأنه يحترمها ويقدرها، ويفهم دينه جيدًا ولم يقصد الإهانة أو الإساءة للدين الإسلامي أو الإعلاميين في إذاعة القرآن الكريم: "أحترمهم وأقدرهم ولا أقصد الإساءة، كنت أمزح فقط في البرنامج بشكل عادي، وأنا من أسرة محافظة ومحبة لإذاعة القرآن الكريم، وكل اللي حصل إني قلدت البرومو الخاص بالبرامج والمقدمين وماذكرتش أي حد بأي سوء".

120 ثانية هي مدة فيديو الإساءة والسخرية من مذيعي إذاعة القرآن الكريم كان بمثابة دليل الاتهام التى استندت إليه النيابة العامة خلال التحقيق مع المتهم، وواجهته بهذا الفيديو الذي لقي رواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى غضب بين قطاع كبير من المتصفحين لهذه المواقع، وتبين أن "شرف" ظهر أثناء تقديمه فقرة "ستاند اب كوميدي"، سخر خلالها من أسلوب وطريقة إلقاء مذيعي إذاعة القرآن الكريم.

وقال: "أكتر ناس بقى بشوفها بتتكلم بطريقة غريبة هما مذيعين إذاعة القرآن الكريم، مش عارف بيتكلموا كدا ليه، ولما بيجي يقدموا ضيف مش بيقدموه عادي لازم يبقى في حوار كدا".

وتابع: "الإذاعة دي كانت دايمًا شغالة عندنا في البيت طول النهار وأنا صغير كنا أحنا بنام وهما شغالين، وكان فيه برنامج اسمه بريد الإسلام وأنا عشان كنت طفل صغير كنت مفكر اللي بيقدم البرنامج 3 أشخاص، ومعرفش أن هو واحد وبيقلب في طبقات صوته عشان يخوفني أنا شخصيًا".