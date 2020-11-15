مرضى الفشل الكلوي بعد تسريحهم من مستشفى سيناء: بنموت وفرولنا مكان قريب

مسافة تبعد أكثر من 150 كيلو متر، يقطعها 27 مريضا بالفشل الكلوي بينهم 4 من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتلقي جلسات الغسيل الكلوي، معاناة حقيقية يعيشها هؤلاء المرضى بعد ما أخرجتهم إدارة مستشفى طور سينا، وسرحتهم من المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، بسبب التصدعات الكبيرة والتشققات بالجدران، ما يجعلها آيلة للسقوط بأي وقت وهو ما يعرض حياة المرضى للخطر.

11 عاماً في الغسيل الكلوي

أحمد الجنايني، 31 عاما يعاني من فشل كلوي حاد، ويلجأ إلى جلسات الغسيل الكلوي منذ 11 عاما، لمدة 3 مرات أسبوعيا، داخل مستشفى طور سيناء، فهي الأقرب لمحيط منزله ولا يتكبد عناء في أثناء تردده عليه لتلقي علاجه، وتم إبلاغه بشكل مفاجئ بانتقاله من المستشفى إلى مستشفى شرم الشيخ العام: "قالوا لي أن المستشفى محتمل تقع في أي وقت وإن لازم نمشي منها معنديش مشكلة نخرج منها لكن نروح مستشفى قريبة لأني بكون مرهق جدا والجلسات بتخليني شخص هزيل ومش قادر أقف على رجلي نهائي"، بحسب "أحمد".

رحلة شبه يومية يقطعها "أحمد"، من مدينة طور سيناء إلى شرم الشيخ لتلقي جلسات الغسيل الكلوي: "المستشفى بتوفر لنا عربية إسعاف وبيكون فيها 3 مرضى وممرضتين ودي تعتبر زحمة وضيق لرحلة مسافتها طويلة ومرهقة جداً"، ووفقاً لـ"أحمد"، يقضي أكثر من نصف يومه مسافرا: "بعد الجلسة ببقى مش قادر أصلب طولي والرحلة دي صعبة عليا أنا واللي زيي ونفسي يوفروا لنا مستشفى قريبة لنا هنا".

عزة: سامتنع عن العلاج بسبب السفر والبهدلة

معاناة أخرى تعيشها عزة سليمان، 55 عاما، بعد إبلاغها من إدارة المستشفى بانتقالها لتلقي العلاج بمستشفى شرم العام: "مش قادرة من جلسات الغسيل اللي بعملها والمسافة بعيدة وطويلة على واحدة زيي الجلسات بتهدها وبخرج منها شبه ميتة والرحلة صعبة قوي ياريت لو مديرية السيناء في سيناء توفر لنا مستشفى قريبة"، بحسب "عزة"، تفكر حالياً في التمرد والامتناع عن تلقي جلسات الغسيل بسبب الرحلة الشاقة: "سفر وبهدلة وحالتي أنا وزمايلي المرضى على قدنا وغير إن مناعتنا ضعيفة جدا ومتستحملش السفر بالشكل ده هنلاقيها من جلسات الغسيل ولا من السفر والسكة الصعبة دي".

وتعاني "عزة" أيضا من ضيق بالشرايين مما يسبب لها أزمات ضيق تنفس من حين إلى آخر، وانضمت إلى هاشتاج دشنه المرضى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "انقذوا مرضى الفشل الكلوي بطور سيناء"، ومن خلاله يرصد المرضى معاناتهم".