يمثل اليونان في أوسكار 2021.. معلومات عن فيلم Apples

اختارت اليونان الفيلم الكوميدي "Apples"، لتمثيلها في مسابقة "أوسكار" في فئة أفضل فيلم روائي أجنبي، في الدورة رقم 93.

الفيلم من إخراج Christos Nikou والذي شارك في تأليفه مع ستافروس رابتس، وبطولة آريس سيرفيتاليس، صوفيا جورجوفاسيلي، آنا كاليزيدو.

Apples يعتبر أول فيلم روائي طويل لمخرجه Christos Nikou، والعمل افتتح قسم الآفاق في مهرجان البندقية السينمائي، وكان أيضًا مختارًا في مهرجاني تيلورايد وتورنتو.

تدور أحداث الفيلم حول قصة رجل يكافح لاستعادة ذاكرته. وسيتم عرضه هذا الأسبوع في المنافسة في مهرجان ثيسالونيكي السينمائي، الذي يقام عبر الإنترنت في الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر.

وأخرج وكتب Christos Nikou فيلما قصيرا من قبل، بعنوان "Km" والذي عرض عام 2012، وكان من بطولة إيفي سوليدو، آريس سيرفيتاليس.

تعد كيت بلانشيت منتجة تنفيذية للفيلم مع فريقها في شركة Dirty Films، وشارك في إنتاجه إيراكليس مافرويدس وأنجيلو فينيتيس وآريس داجيوس ونيكوس سمبليريس من شركة بو برودكشنز اليونانية وماريوس وودارسكي من شركة لافا فيلمز البولندية.

وسيتم الكشف عن قائمة مختصرة من 10 أفلام لفئة الأفلام الروائية الدولية في 9 فبراير 2021، وسيتم الإعلان عن المرشحين الخمسة الرسميين في 15 مارس. وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوية في الدورة رقم 93 في 25 أبريل.

يذكر أنه أجلت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، الدورة المقبلة التي تحمل رقم 93، إلى يوم 25 أبريل 2021، بعدما كانت تقام في فبراير من كل عام.

ورشحت بعض الدول أفلاما لها، على أمل الدخول في القائمة النهائية لمنافسات أوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي.

ماليزيا رشحت فيلم "روح"، وهو من إخراج أمير إزوان، وبطولة فرح أحمد، مهيا فرحانة، حارث حازق.

بينما اختارت تايوان فيلم A Sun للمخرج تشنج مونج هونج، ورشحت سنغافورة فيلم "Wet Season" للمخرج من إخراج وتأليف أنتوني تشين، وبطولة جيا لير كوه، كريستوفر مينج شون لي.