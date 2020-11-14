"شلش": رأس مال المشروعات متناهية الصغر 50 ألف جنيه والمتوسطة 3 ملايين

قال المهندس طارق شلش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن القطاع كان يعاني الفترة السابقة لعدم وجود تعريف خاص به والفرق بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ما تسبب في مشكلة بعملية تداول المعلومات وفهم القطاع بشكل أفضل.

وأضاف "شلش" خلال لقاء ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر 2"، أن القانون الجديد الصادر بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تناول مسألة التعريف الموحد، وبالتالي المشروعات القائمة حاليًا التي تحقق أقل من مليون جنيه تعتبر مشروعات متناهية الصغر، ومن مليون لـ50 مليون سنويًا تعتبر مشروعات صغيرة، ومن 50 مليون لـ200 مليون تعتبر مشروعات متوسطة، والمشروعات التي تتعدى أكبر من ذلك تعتبر مشروعات عملاقة.

وأشار، إلى أنه بالنسبة للمشروعات الجديدة يكون له معيار آخر، وهو رأس المال المدفوع أو المستثمر، لافتًا إلى رأس المال للمشروع حتى 50 ألف جنيه يعتبر متناهي الصغر، ومن 50 ألف لـ3 ملايين جنيه يعتبر مشروع صغير، ومن 3 لـ5 مليون جنيه مشروع متوسط، وإذا تعدى ذلك يعتبر مشروع ضخم، موضحًا أن القطاع الصناعي له خصوصية أكثر، حيث أن رأس المال للمشروع الصغير من 50 لـ 5 ملايين، والمتوسط من 5 لـ15 مليون.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن القطاع يوجد به 3 ملايين و800 ألف منشأة، وفقًا لحصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و98% من هذه المنشآت تكون بين مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفر 77% من فرص العمل، وتشكل 43% من القيمة المضافة، أما النسبة الباقية، وهي 2% تكون مشروعات ضخمة، وتوفر 23% من فرص العمل، وتشكل 57% من القيمة المضافة أو الناتج القومي.