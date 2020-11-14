هنا الزاهد تواصل تصوير "حلوة الدنيا سكر": مفاجأة

تواصل الفنانة هنا الزاهد، تصوير مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، الذي يُعد أول عمل درامي تقوم ببطولته المطلقة، وينتمي لنوعية الأعمال التي تمتد لـ45 حلقة.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل في مطلع العام المقبل على شاشة إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال 9 قصص مختلفة، كل منها تُعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني، ويقوم بإخراج العمل خالد الحلفاوي.

وقالت هنا الزاهد، في تصريحات صحفية، إنها تجسد شخصية مختلفة تمامًا عما قدمته من قبل في أعمالها الفنية، وتطل من خلال المسلسل بأسلوب جديد سيفاجئ الجمهور، مؤكدة أن التحضير للشخصية في البطولة المطلقة ليس سهلًا ويحتاج إلى جهد كبير، موضحة أنها دائمًا تسعى إلى التمرد على أدوارها بتقديم شخصيات على النقيض منها كي لا تكرر نفسها.

وأضافت أن كثيرًا من العوامل جذبتها لشخصيتها في المسلسل، خاصة أن هناك مشاعر وتفاصيل كثيرة موجودة بالدور الخاص بكل شخصية تجسدها في كل حكاية من الحكايات، بالإضافة لتفاصيل أخرى سيلاحظها الجمهور خلال عرض حلقات العمل.

ويخوض البطولة أمام هنا الزاهد مجموعة من النجوم في كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلاني الذي يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغني حكاية أخرى، وكذلك الأمر للفنان ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمي، ليلى عز العرب، وبسنت النبراوي، فيما يظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.

والعمل من إنتاج شركة "k media" للمنتج كريم أبوذكري بمشاركة شركة "سينرجي" تامر مرسي، وسيُعرض المسلسل على إحدى شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية بداية 2021.