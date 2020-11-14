التضامن: سوهاج أكثر المحافظات نفذنا فيها حملات "2 كفاية"

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع "2 كفاية" مستمر في تنفيذ حملات طرق الأبواب وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الجمعيات الأهلية الشريكة، مع اتخاذ المثقفات المجتمعيات كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت "القباج"، خلال استعراضها تقريراً مفصلاً عن مستجدات مشروع "2 كفاية" خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي يأتي في إطار البرنامج القومي لتنظيم الاسرة وتحقيق التنمية المجتمعية، أن الوزارة من خلال مشروع "2 كفاية" تعمل على دعم الجمعيات الأهلية لمكافحة الزيادة السكانية، وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة مشكلة الكثافة السكنية.

وشددت وزيرة التضامن على أن أهم محورين لحل المشكلة هما التوعية، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة عن طريق دعم العيادات والجمعيات الأهلية الشريكة مع المشروع.

تنفيذ 4 مليون و487 ألف زيارة طرق أبواب منذ يناير 2019

من جانبها، أكدت الدكتورة ديزيريه لبيب، مدير المشروع، أن حملات طرق الأبواب 263 ألف و795 زيارة، ليصبح الإجمالي 4.487.012 منذ 1 يناير 2019 حتى 31 أكتوبر 2020.

وأوضحت لبيب، أن محافظة سوهاج من أكثر المحافظات التي شهدت تنفيذ تلك الحملات خلال هذه الفترة، مشيرة إلي أنه خلال شهر أكتوبر بلغ عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة 40 ألف و148 سيدة ليصبح الإجمالي 618.567 سيدة منذ يناير 2019 حتى 31 أكتوبر 2020، لتصبح محافظة المنيا من المحافظات التي شهدت أكبر عدد للسيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة.

وأضافت مدير المشروع، أن عدد المترددات علي عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة بلغ خلال شهر أكتوبر 6.105 سيدة أكثرهن من محافظة بني سويف ليصبح إجمالي عدد المترددات حتى الآن 88.446 سيدة.

استحداث تطبيق "الصحة المتنقلة" للمستفيدات من المشروع

وتابعت أنه يتم حالياً ميكنة نظام إدارة المعلومات الخاصة بالمشروع واستحداث تطبيق "الصحة المتنقلة" للمستفيدات من المشروع، مشيرة إلى أن المشروع ركز على القرى والمحافظات الأكثر فقرًا، والأعلى خصوبة، وهم 10 بداية من الجيزة إلى الصعيد والبحيرة، لافتة إلى أنها وجدت الأماكن الأعلى في الخصوبة هي الأكثر احتياجًا للخدمات التوعوية.

التعاقد مع 108 جمعيات أهلية بالمحافظات المستهدفة

ويأتي أن المشروع ضمن التدخلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامن من أجل تنفيذ رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتقديم برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج كمكون سكاني لتغيير القيم الإنجابية السائدة، حيث تم التعاقد مع 108 جمعيات أهلية بالمحافظات العشر المستهدفة، وتدريب 384 من كوادر الجمعيات الأهلية الشريكة لإدارة المشروع بالجمعيات الأهلية الشريكة وتدريب 1138 متطوعة للعمل كمثقفات مجتمعيات، كما تم افتتاح 65 عيادة بالجمعيات الأهلية الشريكة وتدريب الأطباء والتمريض العاملين بعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة تدريباً نظرياً وعملياً.