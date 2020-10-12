5 خطوات للاشتراك فى برنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج 2 كفاية، للحد من الزيادة السكانية، يستهدف السيدات المستفيدات من برنامج تكافل في المرحلة العمرية من 18 إلى 49 عاما، بالمحافظات العشر الأكثر فقرا، والأعلى خصوبة "البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان".

اجراءات الإشتراك فى البرنامج

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة خطوات للاشتراك في البرنامج كالتالي:

1- تقوم المثقفة المجتمعية التابعة للبرنامج، بزيارة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل بالمحافظات العشر المستهدفة.

2- تقوم المثقفة المجتمعية بتحديث بيانات السيدة وبعض بيانات الأسرة التي لها علاقة بالبرنامج.

3- تقوم المثقفة المجتمعية بتوعية السيدة بمفهوم الأسرة الصغيرة، والمُباعدة بين الولادات برسائل تتناسب مع ظروف كل سيدة.

4- في حال رغبة السيدة فى تنظيم الأسرة، تعطى كارت تحويل إلى عيادة تنظيم الأسرة التي تختارها المستفيدة، سواء الوحدة الصحية أو عيادة الجمعية الأهلية الشريكة.

5- تحصل السيدة المستفيدة على وسيلة تنظيم الأسرة بالمجان.

تنفيذ أكثر من 4 ملايين زيارة منزلية

من جانبه، قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، المشرف على مشروع "2 كفاية "، إن البرنامج نفذ حتى الآن، أكثر من 4 ملايين زيارة منزلية، وحولت أكثر من نصف مليون سيدة لعيادات تنظيم الأسرة، التابعة لوزارة الصحة والجمعيات الأهلية، لافتا إلى إجراء 4000 ندوة مجتمعية، شارك فيها 500 ألف مواطن.

ارتفاع معدلات الإنجاب الكلي تتنوع بين أسباب اجتماعية وثقافية واقتصادية

وأوضح مساعد وزير التضامن لـ"الوطن"، أن برنامج "2 كفاية" يهدف لمواجهة ارتفاع الكثافة السكانية بشكل كبير، موضحا أنَّ أسباب ارتفاع معدلات الإنجاب الكلي تتنوع بين اجتماعية وثقافية واقتصادية.

وأضاف "عثمان" أنه تم توفير لجان تسيير لا مركزية في المحافظات العشر المستهدفة، برئاسة المحافظين؛ لمتابعة تنفيذ أنشطة المشروع وتقديم التيسيرات، وإعداد تقارير شهرية بالأنشطة، وموافاة وزارة التضامن الإجتماعي بنسخة منها؛ لعرضها على اللجنة المركزية لتسيير المشروع.