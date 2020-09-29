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التضامن: "2 كفاية" تستهدف 1.1 مليون سيدة في 10 محافظات

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محمد عزالدين
07:07 م | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
الزيادة السكانية

الزيادة السكانية

قالت الدكتورة ديزيريه لبيب، مدير مشروع "2 كفاية" بوزارة التضامن، إن المشروع يستهدف الزيادة السكانية، وتشارك فيه عدة دول من بينها وزارة الصحة، وكل جهة لها دور محدد في الخطة الاستراتيجية.

وأضافت "لبيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن المشروع يهدف للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة لبرنامج "تكافل"، ويستهدف مليون و150 ألف سيدة في 10 محافظات الأكثر فقرًا والأعلى في معدل الخصوبة، حيث أن معظمهم من محافظات الصعيد إضافة للجيزة والبحيرة.

وأشارت إلى أن المبادرة تعمل عن طريق تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة، والتي تكون سببًا في كثرة الإنجاب، عن طريق الشراكة مع 108 جمعية أهلية، من خلال التوعية للمستويات الاجتماعية وتنظيم 3.5 مليون حملة زيارة طرق الأبواب منذ بدء المشروع في يناير 2019.

     

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