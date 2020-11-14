بعد تصريحاته بشأن غيرة العندليب منه.. أزمات حسين فهمي مع نجوم الفن

تصدر الفنان حسين فهمي، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب تصريحاته المثيرة التي أدلى بها خلال برنامج السيرة، مع المذيعة وفاء الكيلاني، عبر شاشة قناة dmc.

ومن أبرز التصريحات المثيرة التي أطلقها حسين فهمي، خلال البرنامج،

واتّهم "فهمي" العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ بـ"الغيرة" منه، لاهتمام الفتيات في ذلك الوقت به، موضحا أن "العندليب" كان يقف وراء حملة منظمة للهجوم عليه بالصحف في بداية حياته الفنية.

وأضاف، أن الفتيات في مصر أحبوه وكن يضعن صورته أسفل وسائدهن ما جعل العندليب الأسمر يحاربه بشدة، متابعًا: "كان فيه هجوم منظم لأن فيلم نار الشوق نزل في سينما ديانا، وفيلم دلال المصرية بيتعرض في سينما ميامي، في نفس الوقت وحصل هجوم في الجرايد، وكنت بروح السينما ألقيها مليانة والجمهور فرحان لكن افتح الجرنال ألاقي نفسي بتشتم ومبقتش فاهم ليه".

الغيرة التي تحدث عنها حسين فهمي، كانت أحد الأسباب التي أوقعته في خلافات حادة مع الفنان محمود قابيل عام 2006، وتبادل الاتهامات ما بين الطرفين، والتي أدت في النهاية إلى لجوء "قابيل" إلى القضاء واتهام "فهمي" بالسب والقذف في حقه.

ميرفت أمين الزوجة السابقة للفنان حسين فهمي ووالد ابنتها الوحيدة، كانت سببًا في إشعال الغيرة منذ سنوات مضت ولم يُمح أثرها بمرور الزمن، مع اعتراف محمود قابيل، بأنه سيظل يحبها لآخر يوم في عمره.

وبالرغم من تأكيد "قابيل" أن خلافه مع "فهمي" ليس له علاقة بالفنانة، لاسيما وأن علاقته بها بدأت قبل معرفتها بـ"فهمي"، إلا أن غالبية ظهوره في المقابلات الإعلامية، لم يرد حول صحة زواجه من ميرفت من عدمه، واكتفاءه بالتلميح إلى صداقتهما وإعجابه به.

وفي لقاءات إذاعية وتليفزيونية سابقة، أبدى محمود قابيل انزعاجه من حسين فهمي، بسبب اتهام الأخير له بـ"الكذب" و أنه ليس فنانًا بالمعنى المعروف ولكنه يتربح فقط من المهنة، فضلًا عن اتهامه له بالسفر لاسرائيل.

خلافًا آخر وقع بين الفنان حسين فهمي والزعيم عادل إمام، قبل نهاية التسعينات من القرن الماضي، والذي استمر لمدة تزيد عن 14 عامًا قبل عودتهما للتعاون سويًا من خلال مسلسل "العراف".

وتعود أزمة حسين فهمي مع عادل إمام، خلال الفترة التي ترأس فيها الأول مهرجان القاهرة السينمائي، وإعلانه تكريم الزعيم، إلا ان الأخير اعتذر عن الحضور لتسلم الجائزة وقرر إرسال نجله رامي بدلًا منه، الأمر الذي أغضب "فهمي" وأطلق تصريحات حادة في الإعلام رافضًا تصرف عادل إمام، فضلًا عن الغاء تكريمه، الأمر الذي تسبب في توتر العلاقة بينهما، ومقاطعة "الزعيم" لمهرجان القاهرة السينمائي.