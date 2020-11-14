حسين فهمي يحمل قلادة على شكل "سكاتة أطفال": بلجأ لها لما مبلاقيش الحنان (فيديو)

كشف الفنان حسين فهمي، أنه يحمل سكاتة أطفال "تيتينة" صغيرة، في السلسلة التي يرتديها منذ سنوات، مشيرًا أنه يضعها في فمه حينما يشعر بالحاجة للحنان.

وقال "فهمي" خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامج "السيرة" المذاع عبر فضائية "dmc": "دي عقدة حنان لأن ناقصنى الحنان بعد كل اللي دخلوا حياتي عايز حد يحن عليا".

وأضاف: "محتاج حنان ومفيش حد مش محتاج حنان ومفيش إنسان على وجه الأرض مش محتاج حنان"، مؤكدًا أن سكاتة الأطفال "تيتينة"" بالنسبة له هي رمز للعلاقة بين الطفل وأمه، وأن بداية حياته بين الطفل وأمه ومعرفته بها من خلال ثدييها، لافتًا أنه يلجأ لسكاتة الأطفال عندما لا يجد الحنية: "لما بحتاج حنيه ومبلاقيهاش بعمل اللي أنتي شوفتيه ده".

وأشار أنه يحمل سكاتة الأطفال "تيتيه" في السلسلة منذ 40 عام رغم مرور سيدات كثيرات في حياته، مؤكدًا أنه لم يفكر في التخلص منها، لافتًا أنها تظهر في الصيف عند ارتدائه المايو، ويلاحظه الناس على الشاطئ وهو يعلقها على صدره.