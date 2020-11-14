حسين فهمي: أحب تلميع الأحذية وأعاملها مثلما أعامل النساء

أكد الفنان حسين فهمي، أن لديه إحساس بالعظمة، وأن ذلك بسبب شعوره بأنه فوق كل السخافات التي تحدث له.

وقال "فهمي"، خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه لا يخاف من الفقر مطلقًا، مؤكدًا أنه يثق في الله وأن ما يأتيه هو رزقه.

وأوضح حسين فهمي، أنه يهوى تلميع الأحذية وأنه يقوم بتلميع "الجزم" الجلد بالورنيش ليغذي الجلد، مؤكدًا أن علاقته بالأحذية علاقة إنسانية نظرًا لأنه يرتديها في قدمه "بيصعبوا عليا لأنهم ملبوسين وواخدين الأرض والأسفلت والرصيف وبيصعبوا عليا"، مشيرًا أنه يستمع للموسيقى عند تنظيفه للأحذية، وأن نوع الموسيقى التي يستمع إليها تتوقف على نوع الجلد الذي يقوم بتلميعه.

وأشار أنه لم يلمع حذاء لأحد ولكنه يلمع أحذيته وأحذية أبنائه، لافتًا أن أول هدية أهداها له ابنه كان كرسيا لتلميع الأحذية، لافتًا أنه يعامل "الجزمة" في عنايته بها مثل اهتمامه وعنايته بالسيدات.

وتابع: "الراجل بيميزه حاجة واحدة بس هي اعتناؤه بجزمته"، وأن الراجل الذي يهتم بحذائه هو الرجل الأنيق، مشيرًا أن الشخص المتكبر في اللغة الانجليزية تعني كلمة صانع الأحذية، نظرًا لأنه كان يصنع الأحذية للقصر الملكي ويلبس الحذاء برقبة ولا تتعرض قدمه للأوساخ.