صندوق التنمية المحلية يمول 1232 مشروعا باستثمارات 14 مليون جنيه

وافق صندوق التنمية المحلية على تمويل 1232 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر، باستثمارات تصل لنحو 14 مليون جنيه في 20 محافظة منذ بداية العام المالي الحالي 2020/2021 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، وذلك في ضوء التنمية الاقتصادية بالقرى وتشجيع العمل الحر، من خلال إقامة مشروعات مولدة للدخل.

وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، موافقة الصندوق على تمويل 871 مشروعا للمرأة المعيلة من إجمالي المشروعات التي مولها بنسبة بلغت 70.7%، موضحا أنّ محافظة الدقهلية احتلت المركز الأول في عدد المشروعات المنفذة بـ208 مشروعات، والمنيا 191 مشروعا، والغربية 177 مشروعا، وسوهاج 156 مشروعا، والشرقية 119 مشروعا.

ووجّه شعراوي، القائمين على الصندوق ببدء إجراءات الحصول على قرض اضافي من موارد الصندوق الذاتية، وذلك بعد أن قارب التمويل المخصص للصندوق خلال العام المالي الحالي والمقدر بـ15 مليون جنيه على الانتهاء، كي يستطيع الصندوق استكمال تمويل المشروعات المقدمة إليه، خاصة وأنّ الصندوق واحدا من أهم آليات العمل الذي تعتمد عليه الوزارة، لإنجاز أهداف التنمية الاقتصادية المحلية، بما يتيحه من فرص أقراض ميسرة وسريعة، للراغبين من الأفراد والمنظمات الأهلية في إقامة مشروعات تنموية ذات عائد مالي.

وأشار التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي، إلى أنّ صندوق التنمية المحلية وافق خلال شهر أكتوبر 2020، على تمويل 393 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر باستثمارات تجاوزت 4 ملايين جنيه في 14 محافظة، هي: الغربية والمنيا وسوهاج والشرقية والدقهلية وبني سويف والفيوم وكفر الشيخ والوادي الجديد والبحيرة والجيزة ودمياط والإسماعيلية ومطروح، وأنّ السيدات المعيلات نفذت 265 مشروعا بنسبة تجاوزت 67% من المشروعات التي جرى تمويلها خلال أكتوبر الماضي.

وشدد شعراوي على ضرورة تنفيذ دورات تدريبية سنوية للارتقاء بالقدرات الإدارية للعاملين بالصندوق وفروعه بالمحافظات في مجال الإقراض لتحسين وتطوير أدائهم في مجال تلقي طلبات القروض وتحصيل الأقساط، واستمرار تقديم الدعم الفني للمستفيدين طبقا لطبيعة المشروعات التي تنفذها.

وأضاف الوزير أنّ نشاط صندوق التنمية المحلية يمتد إلى جميع محافظات الجمهورية، ويصل لعملائه بيسر وسهولة في القرى والكفور والنجوع، من خلال الوحدات المحلية القروية، موضحا أنّ الصندوق يعد دراسات جدوى للمشروعات مجانا، ويوافق فورا على المشروعات التي تستفيد من الخامات البيئية المتاحة في نطاق الوحدات المحلية والتي تحافظ على البيئة ويشجع الصندوق الصناعات التكاملية بالريف المصري، والتي تعمل على تنويع مصادر الدخل المحلي وزيادة فرص العمل المنتج والمستقر.