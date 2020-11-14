اليونان تغلق المدارس والحضانات أسبوعين لمنع تفشي كورونا

أعلنت وزارة التعليم اليونانية، اليوم السبت، إغلاق المدارس الابتدائية والحضانات ومراكز رعاية الأطفال لمدة أسبوعين، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة التعليم اليونانية نيكي كيراموس، وفقًا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية عبر موقعها الإلكتروني، إن طلاب المدارس الابتدائية سيتم تعليمهم من خلال مزيج من برامج التدريس عن بُعد وعبر دروس البث المتلفز في الصباح.

وأضافت وزيرة التعليم اليونانية أن طلاب الحضانات من المقرر أن يبدأوا تلقي الدروس عن بُعد بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن المدارس ستستمر في الإغلاق حتى يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري.