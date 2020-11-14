"ابدأ حلمك" تستقبل دفعة جديدة من المواهب الشابة غدا

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أعلن البيت الفني للمسرح بدء تلقي طلبات التقدم للدفعة الرابعة من ورشة "ابدأ حلمك"، التي تقيمها فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح بالمجان، اعتبارًا من غد الأحد 15 نوفمبر وحتى 30 من نفس الشهر.

وأعرب الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته ببدء نشاط الدفعة الرابعة من الورشة، وذلك استمرارًا لتنفيذ خطة دعم واكتشاف المواهب الفنية الشابة الجديدة لتطوير وتنمية مجتمع واعٍ بأهمية الثقافة والفن الهادف، وذلك ضمن الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الثقافة المصرية لضخ دماء جديدة شابة واعدة من الفنانين الحاصلين على التدريب الكافي والاحترافي لتطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم.

وذكر المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب، أن الدفعة الرابعة من مشروع "ابدأ حلمك" ستضم 60 متدربًا في المرحلة العمرية من 18 حتى 35 عامًا، ويشرف عليها فنيًا المخرجة عبير لطفي، مشيرًا إلى أنه يشترط اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية إلى جانب الالتزام بالحضور طوال فترة التدريب التي تستمر 6 أشهر، والتي يتم خلالها تعليم كافة فنون التمثيل والإخراج وغيرها من مهارات الارتجال والكتابة والغناء والموسيقى والأداء الحركي، وتُختتم بتقديم عرض مسرحي نتاج التدريب.

جدير بالذكر أن تدريبات الورشة تتم من خلال مجموعة من المتخصصين الأكاديمين، وهم الدكتور كمال عطية "تمثيل"، والدكتور علاء عبد العزيز "دراما "، والفنان محمد نبيل منيب "تمثيل"، والفنار كريم عرفة "أداء صوتي وغناء"، والفنان فاروق جعفر "رقص"، وعادل حسان "إخراج".

ويتم التقدم من خلال الاستمارات الورقية الموجودة بمقر فرقة مسرح الشباب في مسرح "أوبرا ملك" بشارع خليج الخور برمسيس وسط البلد من الثامنة والنصف صباحًا، على أن تتم اختبارات القبول خلال ديسمبر المقبل بعد إخطار المتقدمين بمواعيد محددة تليفونياً.

يُذكر أن ورشة "ابدأ حلمك" بمسرح الشباب تخرج منها ثلاث دفعات نتج عنها 230 فنانًا، ومن المقرر إقامة حفل تخرج الدفعة الثالثة خلال يناير المقبل تزامنًا مع تقديم العرض الموسيقي الاستعراضي "dogs"، كتابة محمود جمال حديني، وإخراج كمال عطية.